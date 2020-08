Snake Eyes, lo spin-off di G.I. Joe con Henry Golding ha una nuova data d'uscita

Il mese scorso fu riportato che Snake Eyes: G.I. Joe Origins, lo spin-off della saga di G.I. Joe incentrato sul personaggio interpretato da Henry Golding, sarebbe stato posticipato al 2021 a causa dei vari slittamenti di calendario in casa Paramount (e non solo). Ora, abbiamo finalmente una nuova data d'uscita, il 22 ottobre 2021.

Il debutto al cinema del film diretto da Robert Schwentke e scritto da Evan Spiliotpoulos, che vede nel cast anche Samara Weaving (Auguri per la tua Morte, Hollywood), Andrew Koji (Fast & Furious 6, Hall of Mirrors), Steven Allerick (The Expanse, Westworld) e Úrsula Corbero (La Casa di Carta, Snatch) è stato infatti programmato per ottobre 2021, a quasi un anno di distanza dalla precedente data d'uscita.

Al momento, non abbiamo dettagli sulla trama di Snake Eyes, ma si suppone che debba essere raccontata, per l'appunto, l'origin story di Snake Eyes, uno dei membri originali e tra i più popolari del Team di G.I. Joe.

Intanto, Paramount Pictures si è trovata a finalizzare l'ennesimo posticipo, dopo titoli di sicuro traino come Top Gun: Maverick e A Quiet Place II. Speriamo allora che questa possa essere tra le ultime produzioni ad essere rimandate, ma sarà difficile.