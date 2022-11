Smile: il talento di Susie Bacon sul set in un video del dietro le quinte

In occasione dell'imminente uscita in digitale negli Stati Uniti di Smile, il film horror diretto da Parker Finn, Screen Rant ha condiviso in esclusiva un video incentrato interamente su Sosie Bacon, la sua attrice protagonista. Il successo che questa pellicola ha trovato nelle sale cinematografiche sarà confermato anche dai più casalinghi?

Al centro di Smile vediamo la storia di una psicologa di talento, che trova il suo mondo totalmente sconvolto a seguito del suicidio di un suo paziente, in modo orribile, davanti a lei. A seguito di questo evento traumatico la donna comincerà a essere tormentata da alcune particolari visioni, sintomo di qualcosa che va ben oltre la dimensione medica cui è abituata.

Dopo il successo in sala Smile si prepara a tormentare gli spettatori anche fra le mura domestiche, con la sua versione digitale. ScreenRant ha condiviso un video sulla sua attrice protagonista in cui ne approfondisce il valore in scena e come professionista. Il ruolo che interpreta è infatti estremamente sfaccettato, come lo è anche l'esperienza che si ritrova a vivere nel corso degli eventi, riuscendo comunque a risultare convincente dall'inizio alla fine.

Smile è il film horror con il maggior incasso del 2022, sono i suoi numeri a confermarlo

Al fianco di Sosie Bacon il cast di Smile include Kyle Gallner, Jessie T. Usher, Caitlin Stasey, Kal Penn e Rob Morgan.