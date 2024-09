Smile 2, il trailer del sequel è se possibile ancora più terrificante dell'originale

Eagle Pictures ha diffuso in streaming il trailer di Smile 2, sequel dell'horror campione di incassi nel 2022 e che riprende proprio dove si era concluso il capitolo originale.

Il sequel introdurrà una storia completamente diversa, tranne che per il personaggio di Kyle Gallner (Strange Darling), Joel, che in qualche modo si scontrerà con questo nuovo gruppo di personalità. Il nuovo trailer vi terrorizzerà per il modo in cui si svolgeranno gli inquietanti e raccapriccianti eventi del film.

Riprendendo dagli eventi del primo film, Smile 2 introduce la Skye Riley interpretata da Naomi Scott, una popstar la cui vita viene sconvolta dalla misteriosa maledizione del sorriso che in precedenza affliggeva Sosie Bacon nell'originale.

Ancora una volta, sembra che il film utilizzerà la maledizione come metafora di un trauma, quindi possiamo aspettarci che Skye si addentrerà in alcuni eventi oscuri del suo passato. Oltre alla Scott, il cast comprende Rosemarie DeWitt (United States of Tara), Lukas Gage (The White Lotus), Peter Jacobson (House), Miles Gutierrez-Riley (The Wilds), Raúl Castillo (Looking: The Movie), Dylan Gelula (Dream Scenario) e Ray Nicholson (Panic).

Smile 2, Lukas Gage: "C'è una scena così sanguinolenta e disgustosa che sono corso a vomitare"

Dopo che il successo del primo film era arrivato anche grazie a un'ottima campagna marketing divenuta virale, questa volta il team produttivo ha provato a fare qualcosa di diverso, creando un falso account Instagram per il personaggio della Scott, Skye Riley.

Prima dell'arrivo del trailer, le uniche informazioni sul sequel provenivano dal CinemaCon di quest'anno. Il filmato profondamente inquietante ha dato ai presenti un assaggio del nuovo film. Quindi, quando l'account Instagram è apparso apparentemente dal nulla, ha fatto scattare l'allarme per molti. Smile 2 uscirà nelle sale italiane il 17 ottobre, giusto in tempo per Halloween.