Smetto quando voglio - Masterclass: il film stasera su Rai 3!

Stasera su Rai3 va in onda, alle 21.15, Smetto quando voglio - Masterclass, il midquel di Smetto quando voglio. Uscito nel 2017 e diretto da Sydney Sibilia, il film è il secondo capitolo della trilogia interamente dedicata ad una sgangherata banda di ricercatori universitari precari che si danno al crimine dopo aver perso ogni speranza di poter avere un lavoro legato ai loro studi e ricerche.

La trama di Smetto quando voglio - Masterclass parte da dove era finito Smetto quando voglio. Pietro Zinni, ex ricercatore di neurobiologia è in carcere e la sua attività illegale di commercio di stupefacenti creati ad hoc insieme ai suoi sodali è praticamente finita. Tutto cambia quando gli si presenta l'ispettrice Paola Coletti che gli propone un accordo. La Polizia ha infatti bisogno dell'aiuto e soprattutto della competenza della sua ex banda per cercare di fermare il mercato delle Smart drugs; ovvero le nuove droghe appena sintetizzate non ancora presenti nel prontuario delle sostanze proibite. In cambio verrà offerto sia a Pietro che agli altri suoi amici la possibilità di rivedere ripulita la loro fedina penale per poter tornare così a condurre una vita normale. Accettata l'offerta Pietro rimetterà in piedi la banda e aiuterà le forze dell'ordine a scovare e contrastare il traffico di queste sostanze ma non mancheranno gli imprevisti.

Il cast vede come protagonisti Edoardo Leo, Valerio Aprea, Stefano Fresi, Libero De Rienzo, Pietro Sermonti, Marco Bonini, Valeria Solarino più le new entry Greta Scarano, Luigi Lo Cascio e Giampaolo Morelli.

Smetto quando voglio - Masterclass: Libero De Rienzo in un momento del film

Sia Smetto quando voglio - Masterclass che Ad honorem sono stati girati insieme ma distribuiti in due momenti diversi, tanto che alla fine di questo film vengono mostrate le scene del successivo come se fosse una sorta di trailer. Buona parte delle riprese si sono svolte a Roma mentre altre si sono svolte in Thailandia e addirittura a Lagos, la capitale della Nigeria. Ne è stato tratto anche un fumetto scritto da Roberto Recchioni e disegnato da Giacomo Bevilacqua con quattro cover da collezione disegnate da Recchioni, Bevilacqua, Riccardo Torti e Zerocalcare. Inoltre, in occasione, dell'uscita nelle sale è stato anche distribuito un videogioco arcade online in pixel art, diviso in quattro livelli. Accolto con recensioni generalmente positive, ha ricevuto tre candidature ai Nastri d'argento per la miglior attrice non protagonista (Greta Scarano), scenografia e costumi; e una ai David di Donatello per il miglior produttore (Domenico Procacci e Matteo Rovere).