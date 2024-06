Dwayne Johnson svela in un video che si è infortunato sul set di The Smashing Machine

L'attore Dwayne Johnson ha spiegato in un video condiviso su Instagram che si è infortunato durante le riprese di The Smashing Machine.

Dwayne Johnson è attualmente impegnato nelle riprese di The Smashing Machine, ma l'attore ha subito un infortunio al gomito.

In un video condiviso sui social, la star del cinema ha infatti mostrato le conseguenze di quanto accaduto sul set, indicando il gonfiore sul braccio.

Il video dell'infortunio

Rivolgendosi ai suoi follower, Dwayne Johnson ha puntato l'attenzione sul gomito sostenendo che durante le riprese di alcune scene sul ring potrebbe aver subito qualche danno.

Il protagonista di The Smashing Machine ha inoltre sottolineato che c'è "molto fluido" nell'area in cui si è infortunato e dovrà quindi attendere un po' prima di sottoporsi a ulteriori controlli.

Johnson ha quindi parlato di come affronta il dolore, citando le parole del padre, un "wrestler vecchia scuola": "Diceva: 'Un giorno senza dolore è un giorno senza sole, ragazzo'".

Dwayne ha ironizzato sulla situazione usando la sua tequila, Teremana, come anti-infiammatorio, ma non ha spiegato se quanto accaduto avrà un impatto sulle riprese.

Il film è stato scritto e diretto da Benny Safdie e nel cast ci sono anche Emily Blunt e il pugile Oleksandr Usyk.

The Rock avrà la parte di Mark Kerr, il leggendario lottatore MMA che ha dovuto combattere contro le dipendenze, mentre faceva i conti con difficoltà personali, amori e amicizie all'apice della sua carriera nel 200.

In Italia il film sarà distribuito da I Wonder Pictures, che ha recentemente acquisito i diritti italiani di tre nuovi film prodotti da A24.