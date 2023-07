Small Soldiers: il reboot realizzato dai fan con Unreal Engine 5 è pazzesco

Ebbene sì, un gruppo di fan ha provato a immaginare un film sequel di Small Soldiers e ha creato un trailer di prova con l'aiuto di Unreal Engine 5.

Il risultato è Small Soldiers: War for the Nekron. Creato dalla società di videogiochi Comadran Studios utilizzando lo strumento di creazione 3D in tempo reale Unreal Engine 5, il trailer di prova di cinque minuti realizzato dai fan immagina un sequel moderno del film del 1998.

Small Soldiers, diretto da Joe Dante, regista di Gremlins, vedeva Chip Hazard (doppiato da Tommy Lee Jones) leader dei soldatini Commando Elite - combattere contro Archer (Frank Langella) e i suoi Gorgonauti dopo che i progettisti dei giocattoli avevano dotato i pupazzetti di chip con microprocessore di livello militare.

Nel trailer del reboot, all'interno di un negozio di giocattoli appena chiuso, l'action figure Space Elite Ray Razor fugge dalla sua confezione con la direttiva di "CHIPHZRD" di neutralizzare la minaccia dei Necroniti: figure simili ad alieni. Il negozio si trasforma in una zona di guerra quando Razor convoca il suo esercito di Space Elite - tra cui Prick Pyro e la doppia pistola Death Bullet - per dare la caccia alle creature pacifiche.

Nel 2007, la DreamWorks mise effettivamente in sviluppo un sequel di Small Soldiers che però non venne mai realizzato.