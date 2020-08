Small Axe: la prima foto di John Boyega nella miniserie di Steve McQueen

Svelata la prima foto di John Boyega in Small Axe, miniserie antologica firmata dal regista di Shame Steve McQueen-

Small Axe: John Boyega nella prima foto della miniserie

Diamo uno sguardo a John Boyega nella prima foto di Small Axe, miniserie antologica di Steve McQueen il cui primo episodio inaugurerà il New York Film Festival 2020. Da quanto ne sappiamo finora, Small Axe sarà composta da cinque piccoli film ognuno contrassegnato da un titolo diverso.

La foto di John Boyega è tratta da Red White And Blue, scritto da Steve McQueen e Courttia Newland. Nell'episodio Boyega interpreta Leroy Logan, vero ufficiale della Polizia Metropolitana che voleva cambiare l'organismo dall'interno dopo aver assistito all'aggressione del padre da parte di due agenti di polizia. Logan ha ricevuto un MBE dalla Regina nel 2001 per l'impegno nello sviluppo di politiche antirazziste nella polizia inglese. L'ufficiale è andato in pensione nel 2013 dopo 30 anni di servizio.

Red, White And Blue è parte dell'antologia Small Axe insieme a Lover's Rock, Mangrove, Alex Wheatle e Education. I film arriveranno prossimamente sulla BBC nel Regno Unito e su Amazon negli USA e negli altri paesi.

John Boyega: "Con Star Wars ho chiuso"