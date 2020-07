John Boyega: “Con Star Wars ho chiuso”

Star Wars: Il risveglio della forza, un intenso primo piano di John Boyega

John Boyega ha affermato su Instagram di aver chiuso definitivamente con l'universo di Star Wars, rispondendo al commento di un fan. L'attore inglese aveva postato una foto in cui diceva di essere tornato su un set cinematografico, seduto al trucco con tutte le precauzioni sanitarie necessarie. Tra i commenti c'era questo: "Voglio vedere Finn vestito di nero e con la spada laser verde nel prossimo Star Wars." La risposta di Boyega è stata "No grazie, ho voltato pagina."

Una frase secca e lapidaria che conferma quello che l'attore, in precedenza apertamente critico nei confronti di certi aspetti della terza trilogia di Star Wars, aveva già affermato qualche mese fa durante il tour promozionale dell'Episodio IX, dicendo di essere pronto per la vita dopo il franchise, con un ritorno a produzioni dal respiro più indipendente. Nella medesima occasione aveva confermato di aver avuto almeno un incontro con la Marvel, ma di non essere attualmente interessato a quel tipo di universo narrativo.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, una foto di John Boyega

Prossimamente vedremo John Boyega in Small Axe, miniserie televisiva di Steve McQueen di cui due capitoli hanno ricevuto il marchio della Selezione Ufficiale di Cannes, lasciando intendere che sarebbero stati visti sulla Croisette due mesi fa in circostanze normali.

Il prossimo film di Star Wars, invece, non uscirà prima del 2022, dando al ramo cinematografico del franchise un po' di riposo dopo la conclusione della Skywalker Saga. Il reparto televisivo, d'altro canto, è al lavoro su vari progetti di prossima uscita: in autunno arriverà su Disney+ la seconda stagione di The Mandalorian, mentre nel 2021 toccherà a uno spin-off di Star Wars: le guerre dei Cloni. Sono inoltre in lavorazione, senza date precise al momento, una miniserie incentrata su Cassian Andor, uno dei comprimari di Rogue One: A Star Wars Story, e una su Obi-Wan Kenobi, con Ewan McGregor nuovamente nei panni del Maestro Jedi.