Priscilla - La regina del deserto: Hugo Weaving spiega perché il cast del film era composto da uomini etero

Hugo Weaving, intervistato da un giornalista di Stellar, ha affermato che lo scrittore e regista di Priscilla - La regina del deserto, Stephan Elliott, ha faticato a lungo al fine di trovare degli attori LGBT+ che fossero disposti ad interpretare i ruoli dei protagonisti della pellicola.

Weaving, durante l'intervista, ha dichiarato: "Stephan ha parlato con molti attori gay, anche se non devi essere gay per interpretare una drag queen, ma nessuno di loro voleva interpretare quei ruoli. In ogni caso questa cosa è una follia: il concetto che giace alla base della recitazione è 'capire l'altro', immedesimarsi nelle altre persone."

Terence Stamp, Hugo Weaving e Guy Pearce in Pricilla, la regina del deserto

Sebbene molti condividano il suo punto di vista, alcune persone non sono d'accordo con la star britannica e credendo che i ruoli LGBT+ dovrebbero andare ad attori LGBT+, che sono meno rappresentati nel settore e che sono in grado di comprendere veramente l'esperienza queer.

"Gli attori svolgono un ruolo, che è quello di concentrarsi sulle altre persone cercando di incarnarle e non quello di incarnare se stessi. Il punto non è questo, non lo è mai stato e chi la pensa diversamente si dedica al nonsense". Ha concluso Hugo Weaving.