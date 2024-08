Slow Horses 4: nel trailer della nuova stagione Gary Oldman è alle prese con esplosioni e casi spinosi

Jackson Lamb è tornato ai suoi vecchi trucchi. Apple TV+ ha appena diffuso il trailer della quarta stagione di uno dei suoi show più popolari e longevi, Slow Horses, candidato a nove Emmy.

Adattata da Spook Street di Mick Herron, la quarta stagione debutterà il 4 settembre con il primo episodio, seguito da un nuovo episodio a settimana, ogni mercoledì fino al 9 ottobre.

La terza stagione si è conclusa con il botto e il trailer mostra ancora una volta l'ensemble del cast alle prese con potenti esplosioni, casi spinosi e la propensione di Lamb per il linguaggio scurrile.

Gary Oldman si ritirerà dalle scene dopo la fine di Slow Horses: "Non voglio recitare fino a 80 anni"

La serie

Gary Oldman è il protagonista di Slow Horses nei panni di Lamb, il brillante ma misantropo leader di alcune spie che finiscono a Slough House a causa dei loro errori di carriera. Il cast comprende anche la candidata all'Oscar Kristin Scott Thomas, il vincitore del BAFTA Scotland Award Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Aimee-Ffion Edwards, Kadiff Kirwan e il candidato all'Oscar Jonathan Pryce.

Slow Horses 3: un'immagine di Gary Oldman

Hugo Weaving, Joanna Scanlan, Ruth Bradley, Tom Brooke e James Callis si aggiungono al cast della quarta stagione. Le riprese della quinta stagione sono già iniziate.

Slow Horses ha fatto il giro del mondo e la terza stagione è stata candidata a nove Emmy, tra cui Miglior serie drammatica e le nomination per Oldman (Miglior attore protagonista in una serie drammatica), Lowden (Miglior attore non protagonista in una serie drammatica) e Pryce (Miglior attore guest star in una serie drammatica).

Slow Horses è prodotto da See-Saw Films e adattato per la televisione da Will Smith (Veep). Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Iain Canning, Emile Sherman, Jane Robertson, Julian Stevens, Douglas Urbanski, Gail Mutrux, Graham Yost e Smith sono produttori esecutivi della serie. La quarta stagione è diretta da Adam Randall.