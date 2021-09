Skyfall: la scena in cui si accenna al passato gay di James Bond è stata quasi tagliata dal film

La scena di Skyfall in cui si accenna che James Bond potrebbe aver avuto delle esperienze gay in passato era troppo audace per i dirigenti dello studio, secondo la produttrice del film, che ha rivelato di aver dovuto combattere per evitare che la sequenza venisse tagliata.

Javier Bardem, villain biondo e sorridente in Skyfall

Barbara Broccoli, la produttrice del franchise di 007, ha confessato di aver combattuto contro i rappresentati dello studio e i loro sforzi per eliminare una scena in cui il Bond di Daniel Craig ha un incontro intenso con il cattivo del film, Raoul Silva, interpretato da Javier Bardem.

Daniel Craig sul set di 007 - Skyfall

Bond, legato a una sedia da alcuni scagnozzi, viene accarezzato da Silva che gli tocca il petto e la coscia, aggiungendo: "Stai cercando di ricordare il tuo addestramento, vero? Beh, c'è una prima volta per tutto, immagino." Al che un impassibile Bond risponde: "Cosa ti fa pensare che questa sia la mia prima volta?"

Il significato della scena fu ampiamente discusso all'epoca, lo sceneggiatore John Logan disse che stava "giocando la carta omoerotica che è sempre presente nei film di Bond", ma secondo la Broccoli la sequenza in questione stava per essere scartata in fase di montaggio. "Lo studio ci disse di tagliare quella battuta e noi rispondemmo no, no, no", ha raccontato, "Resistemmo".

Il villain di 007 - Skyfall Javier Bardem in un'inedita veste bionda

"La notte della premiere quella scena scosse tutta la sala... Ricordo di aver guardato il dirigente dello studio e di avergli detto: 'Visto? Te l'avevo detto'", ha concluso la produttrice. Il regista di Skyfall, Sir Sam Mendes, a questo proposito ha dichiarato: "Penso che ci sia un'enorme contenuto omoerotico in molti film di Bond".