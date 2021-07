Sky Rojo 2, su Netflix in streaming da oggi

Sky Rojo sbarca su Netflix a partire da oggi 23 luglio 2021: la seconda stagione della serie tv, disponibile in streaming è un concentrato di sesso e adrenalina, il piano dei protagonisti sembra essere solo quello di riuscire a sopravvivere, costi quel che costi.

Chi amerà Sky Rojo? Sicuramente chi sta ancora aspettando con ansia i prossimi sviluppi de La casa di carta, perchè anche la seconda stagione della serie tv è ideata dagli stessi creatori ed è uno di quei progetti originali che facevano parte dell'accordo pluriennale, siglato nel 2018, da Netflix e Álex Pina, lo stesso produttore che c'è dietro a tutte le serie spagnole di maggior successo, compreso l'amatissimo Vis a vis - Il prezzo del riscatto.

Locandina di Sky Rojo

In Sky Rojo tre escort - una cubana, un'argentina e una spagnola - fuggono in tutta fretta dal club in cui lavoravano. Dopo aver ridotto in fin di vita il loro sfruttatore, temono infatti di potersi già considerare tre donne morte. A gravare su di loro c'è anche una fedina penale non proprio immacolata che impedisce di denunciare la situazione alla polizia e chiedere protezione. Braccate dagli scagnozzi del potente sfruttatore, le tre ora hanno solo due opzioni: fuggire o affrontare i propri nemici. Nel cast, tra gli altri, troviamo anche Miguel Ángel Silvestre, uno dei volti di Sense8, nei panni di Moisés.

Sky Rojo 2 è solo l'ultima di tante novità in catalogo a luglio 2021 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.