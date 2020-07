SKY omaggia Ennio Morricone: programmazione speciale dedicata al celebre compositore

SKY rende omaggio a Ennio Morricone nel giorno della sua scomparsa: oltre 24 ore di programmazione, tra film divenuti celebri anche per merito della sua colonna sonora e una speciale intervista tra musica e cinema.

Il canale dedicato alla speciale maratona commemorativa è Sky Cinema Due. Si parte stasera alle 21.15 con uno dei film più famosi di Sergio Leone, accompagnato dall'ormai leggendaria colonna sonora di Ennio Morricone, C'era una volta in America, con Robert De Niro, James Woods ed Elizabeth McGovern. A seguire sarà la volta di Novecento di Bernardo Bertolucci, di cui saranno trasmessi uno dopo l'altro i due atti di cui si compone, con Robert De Niro, Gérard Depardieu, Burt Lancaster e Donald Sutherland.

Clint Eastwood in una scena del western PER UN PUGNO DI DOLLARI

Domani, 8 luglio 2020, su Sky Cinema Due, da non perdere, sin dal mattino gli altri due film che compongono la Trilogia del Tempo di Sergio Leone - Giù la testa e C'era una volta il West -, mentre alle 12.10 andrà in onda il film The Untouchables - Gli intoccabili di Brian De Palma con Kevin Costner, Sean Connery e Robert De Niro. Seguito dalle 14.10 dalla "Trilogia del Dollaro": Per un pugno di dollari, Per qualche dollaro in più e Il buono, il brutto, il cattivo.

Stefania Sandrelli posa per Frank Finlay in una scena de La chiave

In prima serata, domani su Sky Cinema Due alle 21:15, il film The Hateful Eight di Quentin Tarantino con cui Morricone ottenne il tanto atteso Oscar nel 2016 per la Miglior Colonna sonora, dopo l'Oscar alla carriera ottenuto nel 2007. A seguire si chiude con La chiave di Tinto Brass, Nel centro del mirino di Wolfgang Petersen e Il mio nome è Nessuno di Tonino Valerii.

Inoltre, stasera alle 21.00 su Sky Cinema Due e su Sky Arte (in replica anche domani alle 21.00 su Sky Cinema Due) verrà riproposta l'intervista a Ennio Morricone insieme a Giuseppe Tornatore, definito "amico fraterno" dallo stesso compositore nel suo auto-necrologio reso noto questa mattina. Tutti i film trasmessi sono disponibili anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV.