Sky Cinema Verdone, da oggi arriva il canale dedicato all'attore

È un traguardo importante quello dei 70 anni, specie quando non li dimostri. Il 17 novembre tocca a Carlo Verdone spegnere settanta candeline. Per omaggiare l'amatissimo attore, regista e comico romano, uno dei pochi ad aver fatto ridere svariate generazioni con le sue pellicole diventate cult del cinema italiano, Sky gli dedica un intero canale.

Da oggi, lunedì 16, a lunedì 30 novembre si accende infatti Sky Cinema Verdone, con 20 film tra quelli da lui diretti e interpretati. Tutti i titoli sono disponibili anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV nella collezione dedicata. E grazie a extra, il programma fedeltà di Sky, il canale Sky Cinema Verdone e la relativa collezione on demand saranno disponibili senza costi aggiuntivi per tutti i clienti Sky via satellite e internet. A questi clienti, viene dedicata anche un'altra iniziativa per essere loro ancora più vicini in questo momento particolare: fino al 7 gennaio avranno infatti l'opportunità di vedere senza costi aggiuntivi anche tantissimi canali del Pacchetto Famiglia, con documentari e programmi per bambini e ragazzi, disponibili anche on demand.

Benedetta follia: Carlo Verdone in un momento del film

Inoltre, martedì 17 novembre - giorno del 70° compleanno - alle 21.00 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due una puntata speciale di100x100 Cinema - Buon compleanno Verdone (disponibile anche on demand) con un'intervista esclusiva e confidenziale in cui Verdone racconta i suoi migliori e peggiori compleanni, il ricordo del suo primo film Un sacco bello, la sua passione per la musica e altri aneddoti esilaranti, tra cui gli incontri con Mario Brega e Elena Fabrizi (Sora Lella) che ha diretto in diversi film.

Tra i film da vedere e rivedere anche dei super cult, a cominciare dai due prodotti da Sergio Leone, grande amico di famiglia, Un sacco bello del 1980, la prima pellicola diretta, sceneggiata e interpretata da Verdone, l'esilarante Bianco, rosso e Verdone dell'anno successivo con le tre storie entrate ormai nella storia del cinema e Viaggi di nozze (1995), che ha consacrato la carriera di Claudia Gerini.

Un sacco bello: 40 anni fa Carlo Verdone cominciava a farci ridere. E non ha più smesso

Non mancheranno anche altri grandi classici anni '80, come Borotalco, il primo da lui interpretato nei panni di un solo personaggio, affiancato da Eleonora Giorgi; Acqua e sapone, in cui Verdone è un giovane docente in attesa di una cattedra che si finge sacerdote per dare lezioni private ad una modella, e In viaggio con papà dove, in sola veste d'attore, recita al fianco di Alberto Sordi che ne cura anche la regia.

Mario Brega in una scena di Bianco, rosso e Verdone

Tra gli altri titoli spiccano anche quelli in cui Verdone recita in coppia con attori comici del calibro di Enrico Montesano ne I due carabinieri e di Renato Pozzetto in 7 chili in 7 giorni, o ancora Io e mia sorella e Stasera a casa di Alice con Ornella Muti, Maledetto il giorno che t'ho incontrato con Margherita Buy, Sono Pazzo Di Iris Blond dove torna a recitare accanto a Claudia Gerini dopo il successo di Viaggi di nozze, Perdiamoci di vista con Asia Argento e Al lupo, al lupo con Francesca Neri.

Sono presenti anche alcune commedie corali che lo vedono tra i protagonisti o anche alla regia: Grand Hotel Excelsior di Castellano e Pipolo, con Adriano Celentano, Enrico Montesano e Diego Abatantuono, Compagni di scuola diretto da Verdone e interpretato da Nancy Brilli, Christian De Sica, Massimo Ghini, Eleonora Giorgi e Athina Cenci. E ancora, la commedia con velature poliziesche Il bambino e il poliziotto, l'amatissimo Gallo Cedrone" in cui Verdone torna a interpretare lo stereotipo del seduttore spaccone, uno dei più apprezzati della sua carriera; C'era un cinese in coma con Beppe Fiorello e la versione integrale de La grande bellezza, la pellicola che ha visto Sorrentino trionfare agli Oscar 2014 nella categoria di miglior film straniero, dove Verdone ha recitato al fianco del protagonista Toni Servillo.