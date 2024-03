Carlo Verdone riceverà il Premio Stella della Mole a Torino

Il Museo Nazionale del Cinema di Torino rende omaggio a Carlo Verdone assegnandogli il premio Stella della Mole. Acuto osservatore della realtà che lo circonda, Verdone ha dato vita a una serie di personaggi diventati iconici, sovente molto diversi tra loro, mettendone in luce caratteristiche e rapporti sociali.

Carlo Verdone riceverà il Premio Stella della Mole venerdì 22 marzo 2024 alle 20:30 al Cinema Massimo, quale riconoscimento per il suo stile ironico e visionario e per la sua capacità di scandagliare la società umana, raccontandola con ironia e delicatezza. La consegna del premio avverrà durante l'importante omaggio che il Glocal Film Festival gli dedica e in occasione dell'inaugurazione della mostra fotografica "Luci nel silenzio", allestita al Polo del '900 a Palazzo San Celso.

L'altro buio in sala: Carlo Verdone in un'immagine

"Questo riconoscimento così importante da parte del Museo Nazionale del Cinema di Torino mi riempie di gioia - racconta Carlo Verdone. Mai avrei pensato che un giorno quell'importante Museo che visitavo spesso con mio padre (amico intimo della fondatrice Maria Adriana Prolo), potesse un giorno interessarsi a me. Lo vedevo come un luogo magico, ricco di oggetti, lanterne, proiettori primitivi e tanti volti in bianco e nero. Grazie di cuore a coloro che mi hanno regalato questa grande emozione e soddisfazione, che dedico a un grande educatore: mio padre Mario".

Barbie, Carlo Verdone: "Come sono entrato sono uscito. Forse mi è sfuggito qualcosa"

"Sono molto contento di questa collaborazione con il Glocal Film Festival - dichiara Domenico De Gaetano, direttore del Museo Nazionale del Cinema. Carlo Verdone è uno dei grandi personaggi del cinema italiano, capace di interpretare lo spirito comico e drammatico che ha conquistato diverse generazioni. I suoi personaggi sono entrati nell'immaginario collettivo, e molte sue espressioni e modi di dire fanno oramai del linguaggio quotidiano, a dimostrazione della sua grande bravura nel raccontare il genere umano".