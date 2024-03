Carlo Verdone ospite del 23° Glocal Film Festival, a Torino dal 20 al 25 marzo 2024

L'attore, regista e sceneggiatore Carlo Verdone sarà ospite al Glocal Film Festival 2024, che si terrà a Torino dal 20 al 25 marzo 2024. Verdone interverrà nella giornata di venerdì 22 marzo per inaugurare la mostra fotografica con i suoi scatti Luci nel silenzio. L'inaugurazione delle 18.00 al Polo del '900 sarà anche l'occasione per assegnare a Carlo Verdone il Premio Bosca Viaggio in Piemonte, mentre alle 20.30 al Cinema Massimo, il Museo Nazionale del Cinema gli darà Premio Stella della Mole, durante un talk seguita dalla proiezione de Il mio miglior nemico.

La sceneggiatrice torinese Anna Pavignano - che ha firmato titoli come Il postino e Ricomincio da tre, nel lungo sodalizio con Massimo Troisi - è la professionista scelta dal Glocal a cui attribuire il Premio Riserva Carlo Alberto 2024; mentre alla stella nascente Carlotta Gamba - attrice torinese co-protagonista della serie Dostoevskij di Fabio e Damiano D'Innocenzo e nel cast di Gloria! di Margherita Vicario, entrambe presentate all'ultima Berlinale - andrà il Premio Prospettiva 2024.

L'inaugurazione di mercoledì 20 marzo sarà un omaggio al capostipite del cinema piemontese e non solo, Giovanni Pastrone. Il lungometraggio Il fuoco e cinque cortometraggi legati all'attività dell'Itala Film di Pastrone saranno protagonisti di un cine-concerto che coinvolge 40 giovani compositori e musicisti del Conservatorio statale "Giuseppe Verdi" e del Liceo classico e musicale "Cavour" di Torino, in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino e il Festival del Cinema Muto di Karlsruhe (Germania).

Il programma

In programma 55 film brevi, documentari e lungometraggi, di cui 33 in concorso. Cuore pulsante del Glocal sono le sezioni competitive che mostreranno 5 documentari lunghi di cui 3 in anteprima assoluta in Panoramica Doc, 4 documentari brevi in Doc Short, 3 doc nel progetto Professione Documentario e 5 per il Premio Villar Perosa Cinema & Montagna e la rosa dei 16 cortometraggi selezionati in gara per Spazio Piemonte.

Completano il quadro glocal gli omaggi a Daniele Segre, Gipo Farassino e Alberto Signetto, con un focus sul cinema breve argentino, l'esordio in 16mm del regista Giuseppe Garau con L'incidente, le masterclass e gli appuntamenti a Casa Glocal, negli spazi dell'Unione Culturale Franco Antonicelli.

Per informazioni: www.glocalfilmfestival.it.