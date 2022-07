SKAM Italia 5: il teaser svela la data di arrivo su Netflix

Il teaser di SKAM Italia 5 ha rivelato la data di uscita della popolare serie, che debutterà in Italia il 1° settembre solo su Netflix. Il protagonista del nuovo capitolo della serie cult prodotta da Cross Productions sarà Elia, interpretato da Francesco Centorame.

Considerato dalla critica italiana e internazionale uno dei migliori adattamenti dell'omonimo show norvegese per il linguaggio utilizzato e per l'approccio ai temi trattati,Skam Italia torna con una nuova stagione originale, raccontata ancora una volta fuori dagli stereotipi dell'adolescenza. A cavallo tra università e liceo, continuano le storie degli storici protagonisti di Skam Italia ora affiancati da un nuovo gruppo di personaggi femminili. Al centro della nuova stagione, le vicende di Elia (Francesco Centorame) e l'importante percorso di accettazione che dovrà compiere. La complicità degli amici di sempre, determinante per raggiungere questo obiettivo, si intreccerà alle vicende di Elia alle prese con i nuovi personaggi.

Al già consolidato e amatissimo cast della serie si aggiungono infatti delle new entry. Accanto a Francesco Centorame (Elia) tornano Beatrice Bruschi (Sana), Federico Cesari (Martino), Giancarlo Commare (Edoardo), Rocco Fasano (Niccolò), Ibrahim Keshk (Rami), Martina Lelio (Federica), Ludovica Martino (Eva), Mehdi Meskar (Malik), Greta Ragusa (Silvia), Ludovico Tersigni (Giovanni), Pietro Turano (FIlippo) e Nicholas Zerbini (Luchino). Debuttano in questa stagione Lea Gavino (Viola) e Nicole Rossi (Asia).

La regia è affidata a Tiziano Russo che riceve l'eredità da Ludovico Bessegato che rimane, però, showrunner e autore, insieme ad Alice Urciuolo.