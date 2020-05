Skam Italia 5, Ludovico Bessegato dà speranza ai fan "Se ci saranno le condizioni, perché no"

Il 15 maggio è stata rilasciata su Timvision e Netflix la quarta stagione di Skam Italia, lo show remake della serie norvegese che sta avendo molto successo tra il pubblico teen, che si chiede se ci sarà una quinta stagione, domanda alla quale il regista Ludovico Bessegato ha tentato di rispondere.

La serie originale norvegese si è fermata alla quarta stagione, ma questo potrebbe non essere un motivo valido per fermare la produzione dello show, anche se Ludovico Bessegato al momento non ha ancora in progetto nulla di sicuro, soprattutto vista la situazione di stallo dovuta al Coronavirus: "Non si sa mai in questo mondo, hanno addirittura continuato Prison Break quando tutti credevano che il protagonista era morto, quindi non si può mai dire che è una serie è veramente finita. Ti posso dire che in questo momento non è una cosa a cui sto pensando perché voglio godermi l'uscita di questa quarta stagione, che è stata molto lunga ed è stata messa a dura prova anche dal Covid nella sua chiusura. Adesso voglio un attimo stoppare la testa, sedermi sul divano e godermi questa cosa con chi l'ha realizzata con me. Poi fra poco capiremo, anche perché non dipende da noi. Se ci verrà richiesta, se ci saranno le condizioni, perché no, però ancora non lo possiamo sapere e comunque non dipende da me."

Staremo a vedere, quindi, quale sarà il destino di Skam Italia, che si potrà delineare ancora meglio una volta fatte le giuste valutazioni sull'andamento di questa quarta stagione appena arrivata.

Skam Italia racconta la vita di alcuni studenti del Liceo Scientifico J.F.Kennedy di Roma e ogni stagione è focalizzata su un personaggio diverso. Nel cast di queste quattro stagione abbiamo visto Ludovica Martino (Eva Brighi), Ludovico Tersigni(Giovanni Garau), Benedetta Gargari(Eleonora Sava), Federico Cesari (Martino Rametta), Greta Ragusa (Silvia), Giancarlo Commare (Edoardo Incanti),Luca Grispini (Federico Canegallo),Martina Lelio (Federica) e Beatrice Bruschi (Sana).