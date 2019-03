Skam Italia 3 al via su TimVision tra le proteste dei fan

Marica Lancellotti

Il debutto di Skam Italia 3 su TimVision, lunedì 11 marzo, è stato subito condito dalle proteste dei fan dello show che non hanno proprio mandato giù il fatto di dover pagare per conoscere, settimana dopo settimana, i progressi nella storia d'amore tra Eleonora ed Edoardo.

La domanda è lecita: se TimVision è una piattaforma a pagamento, come mai gli spettatori pretendono di seguire la serie senza spendere un centesimo? Perchè le due stagioni precedenti erano disponibili in maniera assolutamente gratuita sul sito ufficiale di Skam Italia, mentre l'abbonamento a TimVision ha un costo di 5 euro al mese (è gratis solo per il primo). Così nella giornata di ieri Twitter è stato invaso da messaggi di giovani spettatori arrabbiati per la scoperta. Tanto che qualcuno ha anche pensato di lanciare una campagna su Change.org, accompagnata dall'hashtag #FreeSkamItalia con una precisa richiesta rivolta ai produttori di TimVision e Cross Productions: "teenagers, ragazzini e giovani adulti (...) di certo non possono permettersi di spendere anche un solo euro per guardare la propria serie preferita", ecco perchè Skam Italia 3 dovrebbe essere gratuita.

Io credo di parlare a nome di tutti dicendo che:

1) Mettere contenuti a pagamento e fruibili solo da alcuni va contro lo spirito di Skam;

2) Se si vuol cambiare la modalità di rilascio clip, almeno la professionalità e il coraggio di parlar chiaro, fateci capire! #skamitalia — Petite Marshmallow (@Veronica_Bennet) 11 marzo 2019

Come finirà il braccio di ferro tra TimVision e i fan? Probabilmente lo scopriremo già venerdì, quando sarà distribuito sulla piattaforma il nuovo episodio della stagione 3, composta in totale da 11 puntate. Come successo già negli anni passati, ogni giorno verranno pubblicate delle clip - che seguono gli eventi più importanti della vita dei giovani protagonisti - e altri contenuti esclusivi anche via social, dove sarà possibile commentare, e senza bisogno di pagare naturalmente. Nelle due stagioni precedenti Skam Italia si è imposta come uno dei prodotti più innovativi del panorama seriale italiano e ha visto moltplicati i propri fan di puntata in puntata. Merito del lavoro degli sceneggiatori che, pur riprendendo il format norvegese, sono riusciti ad adattare linguaggio e contenuti allo scenario teen italiano, così da rendere Skam Italia non un semplice remake. Merito anche del modo in cui vengono trattati gli argomenti, leggeri o scabrosi che siano, cosa di cui darà prova anche la nuova stagione che affronterà temi difficili come disturbi alimentari, sexting e violenza giovanile.