Sister Act, Whoopi Goldberg conferma il terzo capitolo: "Stiamo lavorando sodo per tornare" (VIDEO)

Whoopi Goldberg è tornata a dare speranze ai fan di Sister Act, parlando di un possibile terzo capitolo per le avventure di Suor Maria Claretta e le sue amiche suore, affermando che insieme alla produzione stanno lavorando sodo per cercare di riunire il cast originale e girare il sequel.

L'attrice Premio Oscar, che ha interpretato per due fantastiche volte la cantante Deloris Van Cartier, travestita da Suor Maria Claretta, ha partecipato al Late Late Show di James Corden e ha confermato la notizia di un possibile sviluppo del terzo capitolo di Sister Act - una svitata in abito da suora:

"Per molto tempo hanno continuato a dire che nessuno voleva vederlo. E poi, abbastanza recentemente, si è scoperto che potrebbe non essere vero: le persone potrebbero volerlo vedere. Quindi, stiamo lavorando diligentemente per cercare di capire come ottenere ogni...riunire la banda e tornare. Ascolta, è un film davvero divertente. È divertente e ci si sente bene e sai, nessuno è arrabbiato, sai, è come, ascolta: brutto canto, ottimo canto, ok cantare e poi suore. Cosa c'è di meglio? Niente."

Nel 1992, Sister Act - una svitata in abito da suora fu un vero successo al box office, ottenendo il posto come ottavo maggior incasso dell'anno con oltre 230 milioni di dollari. Il personaggio di Whoopi Goldberg diventò iconico e il film ha avuto poi un sequel nel 1993, seguito nel 2011 da un vero e proprio musical di Broadway. Ecco perché un terzo capitolo sarebbe più che apprezzato dai milioni di fan che ancora oggi, grazie anche a Disney+ che ha inserito i due film nella programmazione, vedono e rivedono Sister Act.

Per chi stranamente non avesse mai visto Sister Act, il film racconta di Deloris Van Cartier, una cantante di Las Vegas che, dopo essere stata testimone involontaria di un omicidio, viene portata dalla polizia in un convento per nascondere la sua identità. Lì trasformerà profondamente il coro di simpatiche suore, trasformandole in vere e proprie performer.