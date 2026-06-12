Sissi stasera in TV: i segreti e le bugie storiche del film che Romy Schneider arrivò a odiare

A 71 anni dall'arrivo al cinema de La principessa Sissi, il mito di quel celebre film con Romy Schneider rivive ancora una volta in TV, stasera su Rai 3 in prima serata.

Dietro lo sfarzo della favola romantica diretta da Ernst Marischka nel 1955 si nascondono però profonde inesattezze storiche e il tormentato rapporto dell'attrice Romy Schneider con il personaggio che le diede la fama.

Romy Schneider recita nel film accanto alla sua vera madre, Magda Schneider

Perchè il primo grande "dramma reale" di questo film riguarda, appunto, la sua splendida protagonista. Romy Schneider aveva solo 17 anni quando venne scelta per interpretare l'imperatrice d'Austria. Quel ruolo la rese un'icona mondiale, ma si trasformò rapidamente in una gabbia dorata.

L'attrice dichiarò più volte di aver sofferto enormemente per l'identificazione totale che il pubblico faceva tra lei e il personaggio, tanto da dichiarare in un'intervista: "Sissi mi si incolla addosso come il porridge". Nel corso della sua carriera successiva, la Schneider fece di tutto per interpretare ruoli drammatici, complessi e persino scandalosi pur di distruggere quell'immagine di "principessina ingenua" che il cinema le aveva cucito addosso.

Le grandi bugie storiche del film sulla principessa Sissi

Il regista Ernst Marischka voleva regalare al pubblico dell'Europa del dopoguerra una favola romantica ed edificante. Per farlo, ha romanzato, ma in qualche modo falsificato, la vera vita di Elisabetta di Baviera, a partire dal suo stesso nome.

Il vero soprannome infatti era "Sisi" e non "Sissi". I documenti storici certificano che l'imperatrice firmava il proprio soprannome con una sola "s". La popolarità della trilogia cinematografica con Romy Schneider ha però radicato a tal punto l'errore della doppia "s" nell'immaginario collettivo che quasi tutti i prodotti successivi l'hanno ereditato. Per vedere il nome corretto in un titolo cinematografico si è dovuto attendere addirittura il 2023 con il film Io e Sisi.

Romy Schneider a 17 anni ne La principessa Sissi

Nel film la protagonista è una ragazza solare e sempre felice. Nella realtà, l'imperatrice d'Austria soffriva di gravi forme di depressione, odiava la rigida etichetta della corte di Vienna e aveva sviluppato una vera e propria ossessione per la propria bellezza, sottoponendosi a digiuni severissimi (pesava appena 50 chili pur essendo alta oltre 1 metro e 70 centimetri).

Sullo schermo l'arciduchessa Sofia (interpretata dall'attrice austriaca Vilma Degischer) è una matrigna spietata e quasi caricaturale. Storicamente, Sofia era una donna rigida ma mossa dal bene dell'Impero, e il suo rapporto con l'imperatrice fu fatto di incomprensioni istituzionali reciproche, non di pura cattiveria da fiaba.

A proposito di famiglia imperiale, nel film si accenna appena al legame di sangue tra Sissi e Franz, forse per non urtare la sensibilità del pubblico, ma nella realtà Francesco Giuseppe e sua moglie Elisabetta erano cugini di primo grado, in quanto le loro madri erano sorelle.

Non è il primo film su Sissi: i precedenti dimenticati

Il volto della Schneider è certamente quello che prima di tutti viene associato al ruolo, ma non è stato certo il primo a dar vita all'imperatrice sul grande schermo. La storia di Sissi aveva già affascinato il cinema ben prima del 1955.

Romy Schneider e Karlheinz Böhm ne La principessa Sissi

La filmografia dedicata a Elisabetta d'Austria è enorme e comprende ben 28 opere cinematografiche.Il vero debutto della sovrana al cinema risale addirittura al 1919 con la pellicola Mayerling, incentrata sul tragico suicidio del principe ereditario Rodolfo, dove Sissi appariva però in un ruolo marginale.

Il primo vero film da protagonista assoluta arrivò l'anno successivo, nel 1920, con il titolo tedesco Das Schweigen am Starnbergersee, diretto da Rolf Raffé.

Per capire quanto la figura di Sissi fosse già un'ossessione per il cinema mondiale prima del celebre film proiettato stasera in TV, ecco la lista di tutte le attrici che hanno indossato le incredibili acconciature dell'imperatrice d'Austria prima di Romy Schneider:

1920 - Das Schweigen am Starnbergersee (interpretata da Carla Nelsen)

1921 - Elisabetta imperatrice d'Austria (interpretata da Carla Nelsen)

1922 - Ludwig II (interpretata da Gina Puch-Klitsch)

1928 - Il crollo degli Asburgo (interpretata da Erna Morena)

1930 - Ludwig der Zweite, König von Bayern (interpretata da Trude von Molo)

1931 - Elisabetta d'Austria (interpretata da Lil Dagover)

1935 - Tutto per un bacio (interpretata da Carola Höhn)

1936 - Desiderio di re (interpretata da Grace Moore)

1939 - La collana della principessa (interpretata da Traudl Stark)

1940 - Elisabetta d'Ungheria (interpretata da Katalin Karády)

1949 - Il segreto di Mayerling (interpretata da Marguerite Jamois)

1953 - Il valzer dell'imperatore (interpretata da Maria Holst)

1955 - Avventura a corte (interpretata da Linda Geiser)

La trilogia con Romy Schneider ha avuto il merito storico di oscurare quasi tutti questi tentativi precedenti, fissando i lineamenti della sfortunata attrice austriaca come l'unico volto "ufficiale" di Sissi nell'immaginario collettivo pop.