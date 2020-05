Sin City, su Netflix in streaming da oggi

Sin City arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di maggio 2020: disponibile l'iconico cinecomic diretto da Frank Miller e Robert Rodriguez con un cast da urlo, da Bruce Willis a Mickey Rourke, da Elijah Wood a Benicio Del Toro e moltissimi altri.

A Sin City - città ultraviolenta e governata dalla corruzione l'inesorabile lottatore di strada Marv decide di vendicare la bella Goldie, assassinata proprio mentre dormiva accanto a lui, l'ex-fotografo Dwight deve neascondere un omicidio da lui commesso accidentalmente, mentre il poliziotto Hartigan è incarcerato per un crimine che non ha commesso. Quello di portare al cinema Sin City era un vecchio sogno di Robert Rodriguez, sogno visionario che ha realizzato nella maniera più completa che si potesse pensare grazie alle tecnologie digitali, girando tutto il film con attori in carne ed ossa su un set fatto interamente di green screen e ricreando la città e i suoi luoghi grazie al computer.

Carla Gugino (Lucille) e Mickey Rourke (Marv) in una scena di Sin City

E tanto per essere precisi le storie del fumetto portate sul grande schermo sono quella del primo albo, "The Hard Goodbye" (in Italia pubblicato semplicemente col titolo "Sin City"), del terzo "Un'abbuffata di morte" e del quarto "Quel bastardo giallo". Il cast è mastodontico: Bruce Willis, Mickey Rourke, Jessica Alba, Clive Owen, Nick Stahl, Powers Boothe, Rutger Hauer, Elijah Wood, Rosario Dawson, Benicio Del Toro, Jaime King, Devon Aoki, Brittany Murphy, Michael Clarke Duncan, Carla Gugino, Alexis Bledel, Josh Hartnett, Michael Madsen e Frank Miller, intenti a sguazzare in un mondo bagnato, sporco e torbido come quello di Sin City.

