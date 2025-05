Simona Ventura a Verissimo risponde all'ex Bettarini sulla questione figli e nuovo matrimonio

Simona Ventura è pronta per la nuova avventura come opinionista a L'Isola dei famosi 19. Nel salotto di Verissimo, la conduttrice parla del suo nuovo progetto e risponde all'ex Bettarini.

Simona Ventura è pronta per una nuova avventura a L'Isola dei famosi 19, questa volta come opinionista. A parlare è stata la stessa nel corso di un'intervista che ha rilasciato nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo.

Non come conduttrice del reality, ma questa volta Simona sarà l'unica e sola opinionista. La stessa nel corso dell'intervista rilasciata nel salotto di Verissimo ha ricordato gli anni in cui è stata la conduttrice del reality per ben otto anni.

A Verissimo Simona Ventura si racconta

Nello studio di Verissimo, la conduttrice Simona Ventura ha parlato della nuova avventura a L'Isola dei famosi e non solo. Recentemente, Simona ha compiuto 60 anni e riferisce di sentirsi davvero molto felice. "Sono una donna risolta ma anche molto felice di come sono andate le cose... Quando ho compiuto 30 anni ho pianto", ha dichiarato la Ventura che sottolinea il fatto che per lei oggi i suoi tre figli sono la cosa più importante.

Nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin, Simona ha poi parlato dell'aggressione subita dal figlio Niccolò, un'esperienza per lei difficile ma che ha anche visto come un punto di svolta nella sua vita. "Come se il destino mi avesse dato uno schiaffo... Cambia proprio la misura degli ostacoli che hai davanti, adesso non c'è più niente che mi faccia preoccupare".

Simona Ventura parla de L'Isola dei famosi e ribatte all'ex Bettarini

Isola dei Famosi 6: Simona Ventura, vestita da Armani, conduce la sesta edizione del reality

Ad ogni modo, adesso Simona è pronta per questa nuova avventura all'interno del reality a lei molto caro, visto che per 8 lunghi anni ne è stata la conduttrice. Nello studio di Verissimo, Simona ha parlato proprio di questa nuova avventura come unica opinionista.

Pare che sia stata la nuova conduttrice del programma, Veronica Gentili, a volerla fortemente al suo fianco. "Quello che mi passa per la testa dico, senza filtri, per cui non lo so cosa succederà... Avendolo fatto io come concorrente posso dire qualcosa di più!", queste le parole di Simona Ventura che ha così espresso il suo punto di vista su questa nuova esperienza.

Ha poi risposto al suo ex Stefano Bettarini, il quale aveva dichiarato di non essersi sposato una seconda volta per il bene dei figli: "I miei figli erano al matrimonio ed erano felici per me ed erano commossi... Gioivano per noi!".