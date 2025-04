Simona Ventura, i 60 anni e la confessione: "Mi riconosco in quello che stanno passando gli ex Ferragnez"

Prossima a tornare all' Isola dei Famosi nel ruolo di opinionista unica, Simona Ventura oggi festeggia i 60 anni.

Ultimamente abbiamo visto la conduttrice a Citofonare Rai 2 e al tavolo di Fabio Fazio, ma è da un po' che manca dalla tv con un progetto proprio in prima serata.

Con l'occasione dei 60 anni, è stata intervistata dal Corriere della Sera e si è raccontata a tutto tondo, ripercorrendo la sua vita dall'infanzia ad ora e passando per il matrimonio con Stefano Bettarini.

L'infanzia, gli inizi e Mai dire gol

Venezia 2009: una provocante Simona Ventura

La Ventura ironizza sull'età, "le farmacie hanno già iniziato a mandarmi gli sconti per i senior", poi ripercorre la sua vita, sia professionale che privata.

Dell'infanzia, la Ventura racconta di essere stata una bambina "chiusa", ma che già immaginava il palco: "Amavo starmene in camera a giocare con le bambole, mia madre si preoccupava non poco. Però, se devo scegliere un'immagine, mi rivedo davanti allo specchio che ballo e canto, sognando di essere Raffaella Carrà e Lola Falana".

Se quello dei 60 anni è un compleanno felice, la Ventura ne ricorda uno difficile: "Quello dei 30 lo passai piangendo. Ero piena di dubbi, non ero né carne né pesce, lavoravo molto ma non avevo ancora raggiunto quello che volevo, e io volevo tutto. La non riconferma alla Domenica sportiva mi aprì le porte di Mai dire gol: il contratto era di 11 puntate, rimasi tre anni. E, non so come, diventai un sex symbol. I giornali cominciarono a parlare di me in modo assurdo, Enzo Biagi disse che avevo le gambe più belle della tv, mi arrivavano fiori in camerino".

La conduttrice e showgirl Simona Ventura

Del periodo precedente, quello tra i 20 e i 30 anni invece: "Mi piace ricordare la mia esperienza di giornalista sportiva a Tmc, che a quei tempi era come Sky oggi. Ho fatto trasferte bellissime: le Olimpiadi di Barcellona, i Mondiali del '90, gli Europei del '92. A Malmö per Francia-Inghilterra assistemmo al pestaggio di un cameraman della Itv inglese: scagliarono la sua telecamera contro una vetrina. Io uscii dal ristorante e corsi a recuperare la cassetta, poi la feci avere alla emittente che in cambio mi riversò le immagini. Fummo gli unici ad averle".

Il matrimonio con Stefano Bettarini: "Mi riconosco in Chiara Ferragni"

Isola dei Famosi 6: Simona Ventura è la conduttrice dell'edizione 2008 del reality di RaiDue

Naturalmente, non si può non parlare di Stefano Bettarini: "Ci siamo conosciuti al mare in Sardegna. Ci siamo sposati e abbiamo fatto due figli. Con Stefano sono alti e bassi. Vie di mezzo, mai!".

La conduttrice ha ammesso di rivedersi un po' in Chiara Ferragni, sentendosi sollevata che ai suoi tempi non ci fossero i social. E poi aggiunge: "Mi riconosco molto nella sua storia con Federico, per fortuna ai miei tempi i social non c'erano. Entrambi stanno attraversando momenti complicati. Non parteggio per nessuno, però di Chiara voglio dire che ha sbagliato, ma ha pagato il suo errore, ed è giusto che si vada oltre".

Il matrimonio con Giovanni Terzi: "Contiamo di lavorare ancora un po' e poi trasferirci al mare"

Oggi sposata con l'imprenditore Giovanni Terzi, con cui l'abbiamo vista anche a Ballando con le Stelle, questo amore è arrivato quando meno se l'aspettava: "Ero convinta che sarei rimasta sola, è l'unica cosa che non mi sarei immaginata di riuscire a fare: sposarmi per la seconda volta. Con Giovanni Terzi condividiamo i progetti, le giornate, la vita. Contiamo di lavorare per un'altra decina d'anni e poi trasferirci al mare".

Ma come festeggerà questi 60 anni? "Ho noleggiato un pulmino, perché quando la famiglia è al completo siamo 15. E andremo nell'hinterland di Milano per una cena tra di noi".