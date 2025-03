Simona Ventura e il grande ritorno all'Isola dei Famosi: possiamo ancora sperare?

Sono ben lontani i tempi in cui, sulle reti Rai, il reality de L'Isola dei Famosi faceva incetta di ascolti. In epoca non sospetta, quando al timone del programma c'era Simona Ventura, il reality totalizzava quasi 6 milioni di telespettatori a puntata, arrivando a 10 nel suo finale di stagione. Oggi le cose sono ben diverse e, infatti, nel corso delle ultime annate, il format non ha funzionato più come in passato. In merito, però, ci sono delle novità.

Simona Ventura e il suo possibile ritorno all'Isola dei Famosi? Ecco di cosa parlano i rumor

La celebre conduttrice, dopo un periodo di assenza dalle scene, ora ha trovato il successo che merita tanto da essere divisa su due fronti tra Rai e Nove. E con questo ritrovato successo, spuntano nuovi progetti lavorativi per la "SuperSimo". Come ha riportato Tvblog pare che per la prossima edizione dell'Isola dei famosi si stia pensando a un ritorno della Ventura sulle reti Mediaset.

Per il momento, non si sa neppure se il reality tornerà in questa stagione televisiva. Discussioni sono ancora in atto su chi possa prendere il timone del programma - si pensa a Veronica Gentili -, si sta ragionando anche su chi possa occupare il ruolo di opinionista. E qui spunta il nome di Simona Ventura.

Il gossip è nato dal momento in cui la conduttrice ha lasciato l'Arcobaleno Tre, agenzia di Lucio Presta, con cui ha trascorso gran parte della sua carriera artistica. Ora, invece, fa parte della scuderia di Beppe Caschetto che, a quanto pare, sarebbe in trattative con la casa di produzione del reality, ovvero la Banijay, per portare la Ventura nel programma ma con un ruolo di opinionista. Una voce che si fa sempre più insistente dopo che la conduttrice, al momento, non ha accettato la conduzione di nessun nuovo programma di Rai 2.

La ricetta di Simona Ventura per risollevare le sorti del reality

Isola dei Famosi 6: Simona Ventura, vestita da Armani, conduce la sesta edizione del reality

Non ha mai chiuso la possibilità a un ritorno, certo qualche anno fa, alla domanda diretta, sembrava assai più incerta. La scorsa estata invece Simona Ventura ha dichiarato: "Se L'Isola è un format morto? Assolutamente no. Non mi permetto perché è in un'altra azienda e quindi sapranno loro come fare. Però se posso dire una piccola cosa, io saprei come farla rinascere, ma non lo dico! [...] Sono stata conduttrice e autrice del programma, facevo i casting con un gruppo di lavoro, ma non so cosa farei se me la proponessero. So che non succederà. Non è successo quando ero a Mediaset, non vedo perché dovrebbero chiamarmi adesso che sono in Rai".

Ora che alcune condizioni sono cambiate, ora che La Talpa non è stata all'altezza delle aspettative, Mediaset sarà forse interessata a conoscere la ricetta della Ventura per riportare in auge quello che a oggi resta il suo secondo maggiore reality?