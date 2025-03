Un volto storico dell'Isola dei Famosi e Pierpaolo Pretelli per rinnovare il reality? L'indiscrezione

Non sappiamo quando partirà, ma si inizia già a delineare il cast della nuova edizione dell' Isola dei Famosi.

Il reality dovrebbe iniziare sicuramente dopo The Couple, il nuovo show di Canale 5 che debutterà il prossimo 7 aprile. Così, concluso Il Grande Fratello, il testimone passerà di reality in reality.

Intanto, iniziano a trapelare le prime notizie sulla nuova edizione del programma: ecco tutto quello che sappiamo.

Isola dei Famosi 2025: nuova conduzione e nuovo inviato

La locandina di L'isola dei famosi

Nei giorni scorsi Dagospia aveva confermato il nome di Veronica Gentili alla conduzione, mentre ore TvBlog ha anticipato altri particolari.

A partire dal nome dell'inviato, anche lui dal mondo reality: Pierpaolo Petrelli. Ex velino rilanciatosi dopo essere stato inquilino nella casa del Grande Fratello, Petrelli è stato recentemente impegnato nel musical Rocky diretto da Luciano Cannito. Ora, come inviato dell' Isola, andrebbe a sostituire Alvin nei collegamenti dall' Honduras.

Il ritorno di Simona Ventura

Simona Ventura

Ma TvBlog anticipa anche un'altra novità: il ritorno all'Isola di chi ne è stata la madre televisiva, Simona Ventura.

La conduttrice infatti, aveva portato il format in Rai nel 2003 e poi, quando è passato a Mediaset, ne è stata anche concorrente nel 2016. Simona Ventura è fortemente legata al reality, avendolo non solo battezzato sul nostro piccolo schermo, ma anche consolidato con ben otto edizioni. Poi, quando la Rai scelse di non produrre più reality, il format passò a Canale 5.

Ora Simona Ventura tornerebbe nel programma nel ruolo di opinionista unica, sostituendo i due opinionisti della passata edizione, cioè Sonia Bruganelli e Dario Maltese, conduttore e giornalista del Tg5.

Stando dunque alle anticipazioni finora emerse, nell'edizione al via, potrebbe verificarsi uno stravolgimento totale. La stessa conduzione affidata a Veronica Gentili è una scommessa: la giornalista finora è stata sempre legata a programmi d'informazione, dalle Iene al preserale di Rete 4,e passerebbe così a un programma d'intrattenimento puro.