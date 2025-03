Simona Ventura a L'Isola dei Famosi 2025: Alfonso Signorini spiffera i piani di Mediaset sul suo ruolo

Il cast de L'Isola dei Famosi 2025 si va componendo. Dopo l'ufficializzazione di Veronica Gentili come conduttrice, oggi qualcuno ha spifferato che tutto ciò che si dice su Simona Ventura è proprio vero. Almeno fino a diverso annuncio di Mediaset, Alfonso Signorini ha confermato che sì, come si vociferava da settimane, "Super Simo" ci sarà, con un ruolo ben preciso.

L'Isola dei Famosi è ancora in alto mare, ma arriva una nuova conferma

Simona Ventura è la conduttrice della sesta edizione dell'Isola dei Famosi

Nell'ultima puntata di Boom, stamattina, il conduttore del Grande Fratello ha in pratica confermato la presenza di Simona Ventura nel cast della nuova edizione del reality show più estremo: "Se ci sarà Simona Ventura a L'Isola dei Famosi come opinionista? Mi sa di sì. Ci sarà lei in coppia con la Gentili".

La dichiarazione di Alfonso Signorini dà anche un'ulteriore conferma: la Ventura sarà l'unica opionionista dell'edizione, braccio destro della Gentili, che è invece qui alla sua prima volta come conduttrice di un reality show.

Signorini si aggiunge quindi al coro di quanti da anni speravano in un ritorno di "Super Simo" all'Isola dei Famosi, lei che per quel reality è stata tutto, da conduttrice, co-autrice e, addirittura, concorrente. Certo, vista la sua esperienza, in tanti hanno già storto il naso all'idea che debba ora essere opinionista e non stare al timone. Ed è anchr a loro che ha risposto il direttore di CHI: "È comunque un bel ritorno, accontentiamoci per adesso di questo. Le mancava giusto fare l'opinionista, poi ha fatto tutto".

La produzione, intanto, è alla disperata ricerca di naufraghi

Per quanto la conferma di Simona Ventura sia una bella notizia, L'Isola dei Famosi non si farà, però, con solo una conduttrice e un'opinionista: servono dei concorrenti. E pare, dalle ultime indiscrezioni, che la produzione stia faticando a trovarli. Fatta eccezione per Camilla Giorgi e Chiara Balistreri, che vengono al momento date come naufraghe certe, si continua a brancolare nel buio.

Sono stati fatti molti nomi, come quello dell'ex gieffina Delia Duran, e quello della giornalista Maria Luisa Jacobelli, ma sembra che dalle parti del casting manchino idee, o risposte positive, soprattutto per quel che riguarda i futuri concorrenti uomini. Gli autori vorrebbero trovare un personaggio forte che sia molto simile a Luca Ventrone, che ha partecipato al reality nel 2023, ma al momento la fumata è ancora nera.