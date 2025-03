L'isola dei famosi 2025: chi sono le prime concorrenti ufficiali e quali i possibili naufraghi già contattati

Grandi cambiamenti in vista dell'Isola dei Famosi 2025 che è in fase di realizzazione per Canale 5. Non sarà un inizio imminente per il reality show, visto che sarà in onda a maggio, dopo The Couple condotto da Ilary Blasi, ma fin da ora si comincia a ragionare sui concorrenti che parteciperanno al programma. Nomi ancora non del tutto confermati ma in rete spuntano già i primi spoiler.

Ecco chi potrebbe partecipare all'Isola dei Famosi

Sarà uno show tutto nuovo dopo i numeri non troppo esaltanti della scorsa edizione. Alla conduzione, infatti, è stata scelta Veronica Gentili che, attualmente, è al timone de Le Iene. Sull'argomento, è stato_ Fanpage_ che ha rivelato i nomi dei possibili naufraghi e spuntano delle personalità che, almeno sulla carta, potrebbero essere molto forti.

Pare che sia certa, salvo ripensamenti, la partecipazione di Delia Duran moglie di Alex Belli (che però era stato anche indicato come concorrente di The Couple?) ed ex concorrente del Grande Fratello. Le notizie riportano che, circa due settimane fa, la modella avrebbe fatto il provino e sarebbe piaciuta molto alla produzione: "C'è molto interesse nei suoi confronti", si legge.

Non è tutto. I produttori, inoltre, pare che stiano cerando di inserire nel cast anche Maria Luisa Jacobelli. Lei è la giornalista che, mesi fa, ha dominato le pagine di gossip per le voci sulla presunta liaison con Francesco Totti. La sua partecipazione, però, rischierebbe di coinvolgere in modo indiretto Ilary Blasi.

Ombre invece sul cast maschile. Infatti, se dal punto femminile c'è una direzione precisa, in merito ai colleghi maschi ci sono ancora molti dubbi. L'idea è di trovare un personaggio forte che sia molto simile a Luca Ventrone che ha partecipato al reality nel 2023. Il tempo stringe, però, perché pare che i vertici Mediaset vogliano la prima puntata in onda già il 7 maggio.

Chi sono le concorrenti "confermate"

Le virgolette sono d'obbligo perchè di veramente ufficiale e confermato non c'è ancora nulla. Secondo Gabriele Parpiglia, però, fonte sempre attendibile, le prime due concorrenti che si stanno già preparando a sbarcare sull'Isola dei Famosi sono la tennista Camila Giorgi e Chiara Balistreri.