Simona Ventura furiosa all’Isola dei Famosi: “Jasmin come ti permetti? Chiara ha rischiato di morire”

Jasmin accusa Chiara di vittimismo, ma Simona Ventura interviene duramente ricordando i femminicidi in Italia e l'importanza di non sminuire certe storie.

La quinta puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda mercoledì 4 giugno, era particolarmente attesa dal pubblico. Al centro dell'attenzione, le frasi gravemente offensive rivolte da Jasmin Salvati a Chiara Balistreri, concorrente e vittima in passato di abusi e violenze da parte del suo ex compagno. Jasmin aveva accusato Chiara di usare la sua storia per ottenere visibilità, scatenando un'ondata di indignazione.

La reazione alle accuse di Jasmin

Alla vigilia della diretta, erano intervenuti i genitori di Chiara e il Codacons, chiedendo che la produzione prendesse provvedimenti seri contro l'ex volto di Italia Shore. Tuttavia, Jasmin se l'è cavata con una semplice reprimenda e delle scuse che lei stessa ha definito forzate.

Durante la puntata, la conduttrice Veronica Gentili ha mostrato al pubblico la clip incriminata e ha chiesto a Jasmin di spiegarsi. L'influencer ha tentato di giustificarsi dichiarando: "Ci ho pensato. Sono indisposta. Sono stati giorni in cui ero nervosa, ho sbagliato totalmente. Mi prendo le colpe. Non mi sono scusata direttamente con Chiara perché sono orgogliosa. Chiederlo ora mi sembra forzato."

Jasmin Salvati

Dal canto suo, Chiara aveva già commentato la vicenda con parole chiare: "La sua frase è il commento di una persona che non capisce che io sono qui per portare altro, non solo il vittimismo di cui parla. Non credo di campare di esibizionismo. Se parla di visibilità, non vengo dai programmi che ha fatto lei. Sono contenta così."

L'intervento durissimo di Simona Ventura

A riportare la discussione su un piano di serietà e responsabilità ci ha pensato l'opinionista che ha preso la parola per un duro intervento nei confronti di Jasmin: "L'anno scorso in Italia sono morte 113 donne per femminicidio, quest'anno siamo già a 28. Capisci? Quasi 150 donne ammazzate", ha detto Simona Ventura.

E ancora: "troviamo Chiara che è stata massacrata dal fidanzato, che ha tentato di ucciderla. L'ha denunciato con grande coraggio. Tu devi chiederle scusa subito. Non devi mai più dire una cosa simile: è andata in ospedale con le ossa rotte. Si è salvata per il suo coraggio. Come ti permetti?"

Anche la conduttrice Veronica Gentili ha rincarato la dose, spiegando che quelle frasi non rientrano nelle solite schermaglie da reality: "C'è chi diventa testimonial di un messaggio. Tu, Jasmin, hai una storia dura, e avrai modo di farti conoscere. Ma non puoi delegittimare o mettere in discussione una storia come quella di Chiara."

Le scuse e la replica di Chiara

Alla fine, Jasmin ha ammesso il proprio errore: "So di aver sbagliato. In quel momento ho esagerato, mi sono sentita una cacca. Mi dispiace, anche per il messaggio brutto che ho dato. Mi prendo tutte le colpe." A chiudere il segmento è stata Chiara, che ha mostrato compostezza e fermezza: "Mi dispiace quando viene usato il termine 'vittimismo'. Non sono qui per fare la vittima, ma per dimostrare forza. Se le scuse non sono sentite, mi dispiace. Va bene così, le accetto. Ma non è una gara a chi ha la storia più travagliata."