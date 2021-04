Simon Pegg e Mark Rylance star della serie cyber-thriller The Undeclared War

Simon Pegg e Mark Rylance saranno due agenti segreti all'opera nella serie cyber-thriller The Undeclared War per sventare una minaccia informatica che incombe sulle elezioni inglesi del 2024.

Mark Rylance e Simon Pegg saranno protagonisti di The Undeclared War, serie futuristica cyber thriller di Peter Kominsky. La serie inglese prodotta da Channel 4 è stata acquisita da Peacock, che la distribuirà negli USA.

Peacock ha acquistato The Undeclared War, serie cyber thriller in sei parti diretta e co-scritta dal sette volte vincitore del BAFTA Peter Kosminsky. La serie ambientata nel 2024, poco prima di un'elezione britannica, racconta la storia di una squadra di analisti sepolti nel cuore del GCHQ, la versione britannica della NSA, che lavora segretamente per scongiurare un attacco informatico al sistema elettorale del Paese.

A fianco di Simon Pegg e Mark Rylance, che ha già collaborato con Peter Kominsky nel 2015 per la miniserie Wolf Hall, troviamo Adrian Lester, Alex Jennings, Maisie Richardson-Sellers e Hannah Khalique-Brown.

"La serie parla del braccio meno conosciuto dell'infrastruttura di intelligence del Regno Unito, GCHQ. La storia che siamo in grado di raccontare getta una luce straordinaria e rivelatrice sulla guerra non dichiarata in corso in questo momento nel dominio più nuovo e invisibile del mondo: il web" ha spiegato Peter Kominsky.

Kominsky dirigerà tutti e sei gli episodi di The Undeclared War e ne firmerà quattro. Gli altri scrittori coinvolti nello show sono Declan Lawn, Adam Patterson e Amelia Spencer.