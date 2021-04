Mission: Impossible 7: Simon Pegg condivide una foto con Tom Cruise e Rebecca Ferguson

Mission: Impossible 7 arriverà in autunno sul grande schermo e Simon Pegg ha condiviso un'esilarante foto che lo ritrae in un momento di relax con Tom Cruise e Rebecca Ferguson.

La star britannica ha condiviso online lo scatto realizzato dal regista Christopher McQuarrie dichiarando che si tratta di una "formazione standard".

Nel film Mission: Impossible 7 i tre attori interpretano Ethan Hunt, Isla Faust e Benji Dunn e il fatto che Tom Cruise sia senza vestiti, mentre Rebecca Ferguson indossa una semplice camicia sembra confermare che si tratta di una foto che mostra Simon Pegg entrare in scena durante una pausa tra i ciak di una scena "intima" tra i suoi due colleghi. Michelle Monaghan, interprete di Julia Meade, ha quindi commentato ironica: "Okay, dovremmo probabilmente avere un confronto in famiglia su questa foto".

Il film Mission: Impossible 7 riporta sul grande schermo l'agente segreto interpretato da Tom Cruise, di nuovo diretto da Christopher McQuarrie.

Il cast del settimo capitolo del franchise sarà composto da Shea Whigham, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Esai Morales, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Angela Bassett, Henry Czerny e le new entry Rob Delaney (Deadpool 2), Charles Parnell (Top Gun: Maverick), Indira Varma (Game of Thrones), Mark Gatiss (Sherlock), e Cary Elwes.

Mission: Impossible 7, nonostante i numerosi ritardi nelle riprese, dovrebbe arrivare nelle sale il 19 novembre.