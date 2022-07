Simon Pegg: "Mi sono arrabbiato quando J.J. Abrams ha lasciato Star Trek per Star Wars"

Simon Pegg e J.J. Abrams si conoscono da molto tempo, da quando il regista ha reclutato l'attore per interpretare il ruolo di Benji Dunn in Mission: Impossible III. D'altro canto, quando Abrams ha abbandonato le redini della regia di Star Trek per lavorare su Star Wars: Il risveglio della Forza, Pegg si è arrabbiato con lui e da allora ha fatto alcuni commenti sarcastici a riguardo.

Sebbene Abrams fosse ancora coinvolto in Star Trek Beyond del 2016 come produttore, il suo lavoro è passato in secondo piano rispetto a quello che svolge nel franchiste di Star Wars. Durante un'intervista di Jim Norton e Sam Roberts di Sirius XM, Pegg ha ricordato ai presentatori di aver provato risentimento quando ha scoperto che Abrams avrebbe diretto Star Wars: Il risveglio della forza.

"Beh, scoprii che era J.J. Abrams stava girando Star Wars,ricevetti un'e-mail a riguardo. Mi sentivo un po' geloso, arrabbiato tipo: 'Oh, papà ci lascia per andare ad accudir degli altri bambini'. Ha diretto Star Trek e adesso andrà a farsi fottere a Star Wars... è carino [sarcasmo]", ha concluso l'attore.

Anche se non mancano certo fan di Star Wars e Star Trek, alcuni vedono ancora una rivalità non ufficiale tra i due franchise, proprio come c'è tra Marvel e DC. Per questo motivo è più che comprensibile che Simon Pegg sia un po' geloso del fatto che Abrams abbia rivolto la sua attenzione a Star Wars, soprattutto considerando che il lavoro del regista su Star Trek ha giocato un ruolo importante nel rivitalizzare il franchising.