Mission: Impossible, Simon Pegg confessa: "Dico spesso a Tom Cruise quanto sia folle"

Simon Pegg ha rilasciato un'intervista al magazine People, nella quale si è soffermato su Tom Cruise, collega e amico con il quale ha recitato in sei degli otto film della saga di Mission: Impossible.

Cruise è famoso per l'abitudine a prendere parte in prima persona alle difficili e pericolose acrobazie dalle quali sono costellati i suoi film, senza avvalersi, come spesso accade in questi casi, di stuntman professionisti.

Simon Pegg e il 'folle' amico Tom Cruise

"Gli ho detto di ritenerlo completamente folle molte volte" ha ammesso Pegg nell'intervista "Ma lui ci tiene così tanto. Tom è pronto a rischiare letteralmente la vita per il suo pubblico".

Primo piano di Tom Cruise in The Final Reckoning

Nella saga action, Tom Cruise interpreta ormai da decenni il protagonista principale, l'agente Ethan Hunt, e nel corso degli anni si è circondato di vari alleati nelle sue missioni.

La scena della motocicletta in Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte 1 e il primo segnale di nervosismo

Nell'intervista, Simon Pegg ha raccontato un aneddoto sulla famosa scena di Dead Reckoning, quando Cruise in sella sulla motocicletta cade da un dirupo:"Era da mordersi le unghie perché vedevamo letteralmente Tom scomparire e poi dovevamo aspettare il segnale alla radio che il suo paracadute si era aperto in sicurezza".

Primo piano di Tom Cruise sul set di Dead Reckoning

Un'altra scena molto famosa è quella in cui Tom Cruise si aggrappa ad un aeroplano in volo:"Quella è stata la prima volta che l'ho visto nervoso. C'erano molte variabili in gioco in quell'acrobazia, e molte cose sarebbero potute andare male".

Nel cast del seguito di Dead Reckoning, oltre a Tom Cruise e Simon Pegg, ci saranno anche Hayley Atwell, Ving Rhames, Vanessa Kirby, Esai Morales, Henry Czerny, Pom Klementieff, Shea Whigham, Frederick Schmidt, Charles Parnell, Rob Delaney e Indira Varma.