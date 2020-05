Silvia Romano: la dedica di Alessandro Cattelan contro gli haters (VIDEO)

Nella puntata di ieri di EPCC LIVE, Alessandro Cattelan ha parlato degli haters di Silvia Romano che a quanto pare indirizzano il loro odio anche verso la Silvia Romano sbagliata. La puntata è stata vista da 168.000 spettatori medi. L'episodio è stato trasmesso martedì in diretta alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW TV, ed è sempre disponibile on demand.

Come si vede nel video, la puntata di EPCC si apre con una dedica speciale: "La puntata è dedicata a Silvia Romano, tornata a casa dopo quasi due anni", dice Alessandro Cattelan. Silvia è tornata a Milano dopo essere stata rapita 18 mesi fa in un villaggio del Kenya. Durante la prigionia la ragazza si è convertita all'islamismo, contro di lei si è scatenata la feccia del web e il conduttore di EPCC si schiera dalla parte di Silvia contro gli haters. "Pensavo che fosse il punto più basso dell'umanità scrivere insulti a Silvia Romano - dice Alessandro nel suo monologo - mi sono dovuto ricredere c'è di peggio: scrivere insulti alla Silvia Romano sbagliata... all'assistente del rapper Anastasio. D'altra parte, è tipico degli haters non saper leggere ed esprimere opinioni di geopolitica internazionale".

Stamattina è arrivata la buona notizia che il responsabile dell'antiterrorismo milanese, Albero Nobili ha aperto una indagine per gli insulti e le minacce ricevute dalla volontaria sui social. Le immagini concesse da Sky sono disponibili sul sito ufficiale.