Silver Surfer: una serie tv in arrivo dal regista di Fantastic Four?

Negli anni, sono emersi rumor su possibili film standalone dedicati al personaggio di Silver Surfer. La nuova voce riguarda una serie tv per Disney+ che potrebbe essere affidata al regista di Fantastic Four Matt Shakman.

Secondo Jeff Sneider, come rivelato nell'ultimo episodio del podcast The Hot Mic, il regista de I Fantastici Quattro, Matt Shakman, avrebbe firmato un contratto pluriennale con la Marvel che potrebbe potenzialmente includere la regia di episodi dell'imminente serie Disney+ Vision Quest e la produzione esecutiva di una serie su Silver Surfer.

Fantastic Four, i Marvel Studios avrebbero in mente una certa attrice come "prototipo" per la Donna Invisibile

Solo pochi giorni fa, su Reddit è apparsa una lista dei possibili progetti inclusi nelle Fasi 5, 6 e 7 dell'MCU che contiene una presentazione speciale dedicata a Silver Surfer sul modello di Marvel Studios Presenta: Guardiani della Galassia Holiday Special.

Parlando di Fantastic Four, attualmente in fase di sviluppo, Sneider ha riferito che i Marvel Studios starebbero cercando di scritturare un attore ebreo come Ben Grimm, alias La Cosa, che sarebbe in linea con l'origine del personaggio nei fumetti. Restiamo in attesa di conferme da parte dei Marvel Studios.