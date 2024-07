Silo: svelata la data d'uscita della Stagione 2 e un nuovo membro del cast

Dopo le brevissime anticipazioni delle passate settimane, durante il Comic-Con di San Diego è stata finalmente svelata la data d'uscita della Stagione 2 di Silo, tra le serie fantascientifiche più apprezzate tra quelle del catalogo di Apple TV+.

Basata sulla trilogia di Howey "Wool", bestseller del New York Times, la serie racconta la storia delle "ultime diecimila persone sulla terra e della loro casa profonda un miglio sottoterra che li protegge dal mondo esterno tossico e mortale". La serie vede protagonisti Rebecca Ferguson e il Premio Oscar Tim Robbins.

La Stagione 2 farà il suo debutto in streaming su Apple TV+ il 15 novembre 2024 con il primo episodio dei dieci totali, per poi proseguire al ritiro di un episodio alla settimana fino al finale previsto per il 17 gennaio 2025.

Steve Zahn nella Stagione 2 di Silo

La notizia è stata svelata durante uno speciale panel che ha ospitato l'incontro tra il pubblico e la protagonista della serie - anche produttrice esecutiva - Rebecca Ferguson, Common, il creatore e showrunner Graham Yost e il produttore esecutivo Hugh Howey. Dopodiché sul palco è salito anche la star di The White Lotus, Steve Zahn, new entry nel cast della serie fantascientifica.

In un'intervista a Variety, la Ferguson ha riflettuto sul suo personaggio, Juliette Nichols, che all'inizio della serie si interroga su quale possa essere la vita al di fuori del silo.

Riflettendo sul suo personaggio, definito "cazzuto" dai fan, la Ferguson ha dichiarato: "La parola cazzuto non significa che sia costantemente in giro a lottare e a fare cose fighe. Si tratta di decisioni, di conseguenze, di crudezza, di tristezza. È incontrare costantemente qualcosa di difficile, superarlo e trovare una nuova soluzione. E questo è il cuore del personaggio".