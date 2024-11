Silo 2, chi è il sopravvissuto interpretato da Steve Zahn nella serie?

La première della seconda stagione di Silo ci ha mostrato per la prima volta Steve Zahn nei panni di Solo, un sopravvissuto in un altro silo scoperto da Juliette (Rebecca Ferguson).

Prima della première, Zahn ha parlato di come si è immedesimato nella situazione impensabile di Solo e di come pensa che si possa sopravvivere in solitudine per così tanto tempo. Attenzione: l'articolo contiene degli spoiler sulla serie, che ha appena debuttato in streaming su Apple TV+.

Zahn è l'unica new entry nel cast principale di Silo in questa stagione, il che ha senso visto che la serie si svolge in un rifugio confinato da cui nessuno può uscire. Quando Juliette esce finalmente fuori, vede intorno a sé gli ingressi di altri silo ed entra in quello successivo, il "silo 17".

Secondo le anticipazioni e le sinossi diffuse finora da Apple TV+ (a proposito, potete leggere la nostra recensione di Silo 2), il personaggio di Zahn, Solo, è l'unico sopravvissuto di una ribellione avvenuta nel silo 17 qualche tempo prima e vive in isolamento. Quando gli è stato chiesto come ha fatto a immedesimarsi in una persona del genere, Zahn è stato molto diretto.

"Non so, è come se ti mettessi in quella posizione, in quel posto, ed è incredibile quello che ti può venire in mente", ha spiegato. "Voglio dire, di cosa abbiamo bisogno per vivere? Quali sono le cose naturali che facciamo? Quali sono le cose che facciamo e che abbiamo imparato? Inizi a pensarci su un piano completamente diverso: la semplice compagnia e cosa significa, qualcuno che ti tocca, come ci si sente? Se non lo si fa da decenni, è un personaggio davvero interessante su cui riflettere e da sviluppare. È stato molto divertente, mi sono divertito e non ho fatto altro che pensare: 'Come mi sarei comportato in questa situazione?'".

Dopodiché è stato chiesto a Zahn se esista un oggetto in particolare che sceglierebbe di portare con sé in isolamento per passare il tempo e rimanere sano di mente. L'attore non ha avuto dubbi: "Una chitarra. Dovrei avere uno strumento, dovrei avere qualcosa per creare qualcosa, che si tratti di colori o... Penso che l'arte ti manterrebbe sano di mente".