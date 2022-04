Silent Night: Kid Cudi nel cast del film diretto da John Woo

Kid Cudi sarà uno dei protagonisti del film Silent Night, il nuovo progetto diretto da John Woo.

Il regista compierà il suo ritorno a Hollywood con il progetto che avrà come star Joel Kinnaman.

Su Twitter Kid Cudi ha scritto: "Non vedo l'ora che possiate vedere tutti questo capolavoro del dio John Woo".

Il film Silent Night racconterà la storia di Godlock (Joel Kinnaman), un padre che intraprende una missione per vendicarsi della morte del figlio, rimasto tragicamente coinvolto in un attacco violento che ha visto coinvolte due gang la Vigilia di Natale. Godlock decide di portare a termine la sua missione, a prescindere da quello che sarà necessario.

Nel cast del film ci saranno anche Harold Torres e Catalina Sandino Moreno.

"Kid Cudi" Mescudi ha recentemente recitato nel film Don't Look Up e debutterà come regista in occasione del film Netflix intitolato Teddy, di cui sarà anche il protagonista.