Silent Night: Keira Knightley nelle prime foto del film di Natale distopico

Silent Night: Keira Knightley in una scena del film

Silent Night: Keira Knightley in una scena corale del film

Silent Night: il cast del film al completo

Keira Knightley, Matthew Goode e Lily-Rose Depp fanno capolino nelle prime foto del film di Natale distopico Silent Night. Nel cast anche Griffin Davis, Annabelle Wallis, Ṣọpé Dìrísù, Kirby Howell-Baptiste, Lucy Punch e Rufus Jones.

La dark comedy inglese Silent Night arriva al cinema dopo aver conquistato il premio per la Miglior Sceneggiatura e e il Premio del Pubblico allo Sitges Film Festival 2021. Il film prodotto da Matthew Vaughn di Marv Films e Trudie Styler e Celine Rattray di Maven Screen Media segna l'esordio alla regia di Camille Griffin.

Questa la sinossi di Silent Night: in vero stile britannico, mentre il resto del mondo affronta un destino imminente, un gruppo di vecchi amici si riunisce per celebrare il Natale nel comfort di un'idilliaca casa di campagna. Gravati dall'inconveniente dell'imminente distruzione dell'umanità, gli amici aprono bottiglie su bottiglie di prosecco e continuano con i loro festeggiamenti. Ma nessuna dose di stoicismo può sostituire il coraggio necessario per la loro ultima notte sulla terra.

Dopo aver recitato insieme in The Imitation Game e Official Secrets, Keira Knightley e Matthew Goode interpretano qui la coppia composta da Nell e Simon i quali, insieme al figlio Art (Griffin Davis) ospitano gli amici e i familiari nella loro bella casa di campagna.