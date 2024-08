Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, dove si colloca il film animato rispetto alla saga?

Con l'arrivo dell'ultimo trailer dell'atteso Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, il pubblico ha finalmente potuto dare un'occhiata alle immagini del prossimo film d'animazione.

La Warner Bros. descrive il film come un "viaggio innovativo nella Terra di Mezzo attraverso gli occhi del leggendario regista Kenji Kamiyama". Conosciuto per il suo lavoro su serie come Blade Runner: Black Lotus e Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, Kamiyama si unisce al produttore esecutivo Peter Jackson per dare vita a questo racconto meno conosciuto delle opere dell'autore J.R.R. Tolkien.

Anche Miranda Otto, che ha interpretato Éowyn nella trilogia de Il Signore degli Anelli di Jackson, torna a dare voce al suo personaggio nel doppiaggio inglese. Talenti come Phillippa Boyens, sceneggiatrice dei film de Il Signore degli Anelli e de Lo Hobbit, sono tornati a bordo come autori e produttori.

La fanbase del Signore degli Anelli è ampia e varia in termini demografici, dagli appassionati che hanno letto l'opera completa di Tolkien a coloro che hanno solo guardato, giocato o ascoltato i media adattati dalle sue opere. Quindi, non tutti coloro che attendono con ansia La Guerra dei Rohirrim sapranno esattamente dove si colloca nella cronologia della Terra di Mezzo. Sebbene il trailer dichiari che si tratta di un "racconto più antico" di circa 200 anni prima della Guerra dell'Anello, l'esatta cronologia degli eventi è leggermente più complessa.

Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim "infonderà un po' di femminismo nella saga di Tolkien"

Subito dopo Il Ritorno del Re, nella maggior parte delle copie de Il Signore degli Anelli di Tolkien, i lettori possono trovare le appendici dell'autore. Questi indici ampliano ulteriormente la storia e offrono spiegazioni su luoghi, nomi e popoli della Terra di Mezzo. L'Appendice A, II: La Casa di Eorl delinea una cronologia dettagliata de I Re del Marchio e fornisce una breve introduzione alla fondazione del Regno di Rohan.

Tolkien descrive i coloni di Rohan come gente che "amava soprattutto le pianure e si dilettava con i cavalli e con tutte le imprese di equitazione" e che iniziò a cercare terra quando l'ombra di Sauron iniziò ad allungarsi sulle terre della Terra di Mezzo. Come ricompensa per aver aiutato il Regno di Gondor in battaglia, Eorl il Giovane ricevette una terra su cui stabilirsi che il suo popolo chiamò "Marchio dei Cavalieri", ma gli uomini di Gondor la chiamarono "Rohan" e i suoi abitanti "Rohirrim" (Signori dei Cavalli).

Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, un'immagine di Hera Hammerhand

Quando è ambientato il film animato?

Il trailer de Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim mostra gli eventi che hanno portato a una grande battaglia tra i Rohirrim e i Dunlendings. I Dunlendings, noti anche come Uomini Selvaggi di Duneland, erano una razza di uomini visti solo brevemente nei film di Jackson che giuravano fedeltà a Saruman il Bianco. Il disaccordo tra il Re di Rohan (Helm Hammerhand) e i Dunlendings (Freca) descritto nel trailer è in linea con il testo di Tolkien.

Il film animato è ambientato tra Gli Anelli del Potere e la trilogia del Signore degli Anelli di Jackson. La Terza Era ha inizio dopo la sconfitta iniziale di Sauron nel SA 3341, quando l'Unico Anello andò perduto per oltre 2000 anni. È alla festa di compleanno di Bilbo, TA 3001, che Gandalf inizia a sospettare che il vecchio anello di Bilbo possa essere l'unico anello del potere di Sauron. La Guerra dell'Anello inizierà nel 3018, secondo la cronologia dei libri di Tolkien, e durerà fino al 3019.

Gli anelli del potere 2 si concentrerà sull'ascesa di Sauron: "La più grande storia mai raccontata"

Nelle sue appendici Tolkien specifica l'anno esatto in cui si svolgono gli eventi della Guerra dei Rohirrim. L'incontro di Freca con Helm Hammerhand e la sua successiva morte avvengono quattro anni prima dell'assalto del figlio Wulf a Rohan. Tolkien scrive che "i grandi problemi arrivarono a Rohan" nell'anno TA 2758. Questo collocherebbe l'incontro tra Freca e Helm nell'anno 2754. Pertanto, La Guerra dei Rohirrim si svolge quasi 3000 anni dopo Gli Anelli del Potere e 243 anni prima de Il Signore degli Anelli. È possibile che la Warner Bros. abbia specificato ulteriormente che La Guerra dei Rohirrim si svolge "183 anni prima degli eventi narrati nella trilogia originale dei film", e che si tratti di un'altra piegatura delle linee temporali a fini cinematografici.