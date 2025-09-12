Sigfrido Ranucci verso l'addio alla RAI: porterà Report a La7?

Secondo quanto riportato dall'agenzia LaPresse, entro la fine di settembre è previsto un incontro tra Urbano Cairo, editore di La7, e Sigfrido Ranucci, conduttore storico di Report, per discutere un possibile passaggio del giornalista al canale. Cairo, che ha più volte espresso grande stima nei confronti di Ranucci, potrebbe affidargli un nuovo programma di inchieste, che però non potrà chiamarsi Report, in quanto il marchio resta di proprietà Rai.

Rapporti tesi di Sigfrido Ranucci con Viale Mazzini e tagli alle puntate

Il giornalista tornerà comunque in onda con Report su Rai3 a partire dal 28 ottobre, ma secondo diverse fonti il rapporto con Viale Mazzini sarebbe ormai ai minimi storici. Negli ultimi anni, il giornalista e la sua squadra avrebbero vissuto una lenta erosione delle proprie responsabilità, tra tagli alle puntate e decisioni aziendali che hanno reso più complessa la gestione del programma.

In particolare, Ranucci aveva manifestato il proprio dissenso contro la riduzione delle puntate, una decisione aziendale che aveva riguardato lo storico appuntamento della domenica. Il conduttore era arrivato persino a rimanere fuori dagli studi di Napoli insieme ai suoi collaboratori durante la presentazione dei palinsesti, per protestare contro le scelte della Rai.

Successivamente, l'azienda ha deciso di sollevarlo dalle responsabilità operative e amministrative del programma, compresi aspetti legali, contrattuali e rapporti con le autorità competenti, decisione confermata dallo stesso Ranucci sui social. In questo clima di crescente sfiducia e di limitazione delle competenze, il conduttore avrebbe deciso di considerare l'offerta di La7, che gli garantirebbe un progetto editoriale più ampio e strutturato:

L'offerta di La7 e il progetto "da factory"

Secondo le indiscrezioni, si tratterebbe di un proposta comprendente non solo un nuovo programma di inchieste, ma anche la possibilità di partecipare ad altri progetti, pubblicare libri e instant book, secondo un modello definito dall'editore "da factory". L'incontro previsto entro fine mese sarà dunque decisivo per chiarire se il passaggio di Sigfrido Ranucci a La7 avverrà già nella prossima stagione televisiva.