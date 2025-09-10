La7 lancia il nuovo canale in chiaro dedicato al cinema, ma per farlo dice addio a La7d

Urbano Cairo inaugura un nuovo canale TV in chiaro: si chiama La7 Cinema, sarà disponibile dal 1° ottobre 2025 al numero 29 del digitale terrestre e offrirà una programmazione tutta dedicata alla settima arte. Non solo titoli da poco passati in sala, la rete darà ampio spazio ai classici, al cinema d'autore e a tutti i generi, dalla commedia al western.

La7 Cinema apre sulle ceneri di La7d

Il logo di La7 Cinema

La novità era già nell'aria perchè a luglio, durante la presentazione dei nuovi palinsesti, Urbano Cairo aveva parlato di grandi novità per La7d. Nessuno però immaginava allora che la rete sarebbe stato chiusa: il nuovo "spazio cinematografico" dell'emittente, infatti, occuperà esattamente lo stesso canale che per 14 anni è stato occupato da quello che è sempre rimasto a livello di esperimento. Doveva infatti essere una rete dedicata a un pubblico a maggioranza femminile, con una programmazione generalista e variegata, ma difficilmente ha trasmesso qualcosa che non fossero repliche di programmi della rete maggiore, rom-com o serie televisive americane.

L'annuncio, arrivato oggi attraverso una nota stampa e i social, ha così chiarito quali fossero i piani dell'editore per quella rete sempre rimasta marginale: una trasformazione in piena regola.

"Dal 1 ottobre sul canale 29. Nasce una nuova tv. Una sala cinematografica a casa vostra. Comoda, gratuita, per tutti. Ci metteremo tutta la nostra cura e passione per divertirvi, emozionarvi, regalarvi grandi classici e film strepitosi, tutto il giorno e tutte le sere": questo il messaggio di Andrea Salerno, direttore di La7.

L'esperienza del pubblico del futuro La7 Cinema sarà "totale": come tutte le altre reti del gruppo La7, infatti, anche il canale per cinefili sarà visbile comodamente dalla TV di casa, ma anche su computer, tablet e smartphone perchè sarà visibile anche in streaming su La7.it.

Non è chiaro al momento se il nuovo canale trasmetterà solo film, come succede con gli omologhi di Rai e Mediaset, oppure se il gruppo editoriale stia studiando anche dei programmi ad hoc.