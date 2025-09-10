La7 lancia il nuovo canale in chiaro dedicato al cinema, ma per farlo dice addio a La7d

Il gruppo editoriale di Urbano Cairo annuncia la nascita di un canale dedicato interamente al cinema, che nasce sulle ceneri di La7d

Urbano Cairo, presidente del gruppo editoriale omonimo ed editore di La7
Urbano Cairo inaugura un nuovo canale TV in chiaro: si chiama La7 Cinema, sarà disponibile dal 1° ottobre 2025 al numero 29 del digitale terrestre e offrirà una programmazione tutta dedicata alla settima arte. Non solo titoli da poco passati in sala, la rete darà ampio spazio ai classici, al cinema d'autore e a tutti i generi, dalla commedia al western.

La7 Cinema apre sulle ceneri di La7d

La7 Cinema Logo
Il logo di La7 Cinema

La novità era già nell'aria perchè a luglio, durante la presentazione dei nuovi palinsesti, Urbano Cairo aveva parlato di grandi novità per La7d. Nessuno però immaginava allora che la rete sarebbe stato chiusa: il nuovo "spazio cinematografico" dell'emittente, infatti, occuperà esattamente lo stesso canale che per 14 anni è stato occupato da quello che è sempre rimasto a livello di esperimento. Doveva infatti essere una rete dedicata a un pubblico a maggioranza femminile, con una programmazione generalista e variegata, ma difficilmente ha trasmesso qualcosa che non fossero repliche di programmi della rete maggiore, rom-com o serie televisive americane.

L'annuncio, arrivato oggi attraverso una nota stampa e i social, ha così chiarito quali fossero i piani dell'editore per quella rete sempre rimasta marginale: una trasformazione in piena regola.
"Dal 1 ottobre sul canale 29. Nasce una nuova tv. Una sala cinematografica a casa vostra. Comoda, gratuita, per tutti. Ci metteremo tutta la nostra cura e passione per divertirvi, emozionarvi, regalarvi grandi classici e film strepitosi, tutto il giorno e tutte le sere": questo il messaggio di Andrea Salerno, direttore di La7.

L'esperienza del pubblico del futuro La7 Cinema sarà "totale": come tutte le altre reti del gruppo La7, infatti, anche il canale per cinefili sarà visbile comodamente dalla TV di casa, ma anche su computer, tablet e smartphone perchè sarà visibile anche in streaming su La7.it.
Non è chiaro al momento se il nuovo canale trasmetterà solo film, come succede con gli omologhi di Rai e Mediaset, oppure se il gruppo editoriale stia studiando anche dei programmi ad hoc.