Splendida Cornice: Sigfrido Ranucci e Michela Giraud tra gli ospiti di Geppi Cucciari, stasera su Rai 3

Una nuova puntata di Splendida Cornice va in onda questa sera, alle 21.20 su Rai 3, e la padrona di casa Geppi Cucciari dà il benvenuto a un parterre di ospiti variegato e frizzante. Ecco cosa vedremo il 30 ottobre.

Questa sera, giovedì 30 ottobre, il talk di Geppi Cucciari Splendida Cornice torna alle 21.20 su Rai 3 con una puntata che mette insieme - come sempre - satira, approfondimento e performance live, nel segno della curiosità e del divertimento intelligente.

Il menu della serata è ampio e passa dal varietà al giornalismo d'inchiesta allo sport, con un ritmo e un savoir-faire che è ormai il marchio di fabbrica della padrona di casa. Da Sigfrido Ranucci ad Adriano Panatta e Michela Giraud, vediamo allora quali saranno tutti gli ospiti della puntata di stasera su Rai 3.

I protagonisti della puntata di stasera di Splendida Cornice

Geppi Cucciari in Splendida Cornice

Tra i protagonisti della serata spiccano le voci dell'informazione Sigfrido Ranucci - che negli ultimi giorni ha subito un attentato - Milena Gabanelli e Lucia Goracci, che porteranno in studio storie e punti di vista capaci di tenere insieme attualità e sguardo critico.

Accanto a loro, la comicità di Michela Giraud e il taglio d'inchiesta di Giulia Innocenzi fanno da contrappunto alla serietà del giornalismo d'inchiesta. Non mancheranno lo humor teatrale di Vincenzo Salemme, uno dei più amati attori italiani, e il racconto brillante di Roberto Mercadini, tra aneddoti e piccole lezioni di curiosità.

Il capitolo sport viene invece aperto dall'eleganza di Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, la coppia simbolo del tennis italiano che è chiamata al salotto di Geppi Cucciari a intrecciare memoria e presente con la consueta complicità e qualche retroscena dagli anni d'oro.

Splendida Cornice, cosa aspettarci il 30 ottobre

La parte live è una firma del programma: i ballerini Arianna Lenti e Giulio Galimberti presentano I'm on fire, poi Syria rilegge Nuntereggae più, il brano di Rino Gaetano che non smette di essere attuale nonostante siano passati quasi 50 anni dalla sua uscita. A tenere il tempo, la band capitanata da Nicola "Ballo" Balestri, come sempre una garazia.

Il pubblico, ormai lo sappiamo, non resta a guardare a Splendida cornice: è co-protagonista, chiamato a interagire con gli esperti di serata - Amalia Ercoli Finzi (aerospazio), Giuseppe Antonelli (linguista), Ester Viola (avvocata) e Roberto Manfredini (medico internista). Tornano infine anche la "patente" ortografica di Andrea Maggi e i focus d'arte curati da Alessandro Arcodia.

L'appuntamento è per questa sera, giovedì 30 ottobre, alle ore 21.20 circa su Rai 3.