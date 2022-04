Sienna Miller: "Con Ben Affleck nessuna chimica. Non potevamo essere meno attratti l'uno dall'altra"

Sienna Miller ricorda l'esperienza sul set con Ben Affleck in La legge della notte e confessa che tra i due divi non c'era la minima attrazione.

Sienna Miller ha confessato di non aver mai avuto nessun tipo di attrazione nei confronti del collega Ben Affleck, con cui nel 2016 ha girato il gangster drama La legge della notte, diretto dallo stesso Affleck.

The Private Life of a Modern Woman: Sienna Miller in un'immagine del film

Secondo Sienna Miller, l'assenza di chimica tra lei e la sua co-star sullo schermo era palese, tanto che l'attrice specifica: "Non potevamo essere meno attratti l'uno dall'altra".

Nel film, l'attrice inglese interpretava l'interesse sentimentale del contrabbandiere Ben Affleck, ma la realtà era ben diversa.

Sienna Miller ammette: "Interpretare una moglie tradita mi ha fatto rivivere lo scandalo con Jude Law"

"Ben Affleck era come mio fratello" ha detto Sienna Miller , ospite del The Drew Barrymore Show" (via EW). "Non ho mai riso così tanto in vita mia. Voglio dire, suona come una cosa ridicola da dire, ma è proprio così."

"Non avevamo alcuna chimica. È stato isterico", ha aggiunto Sienne Miller. "Dovevamo essere innamorati. Non potevamo essere meno attratti l'uno dall'altro, il che era isterico. Ha una testa enorme, io ne ho una piccola, così dovevaano farmi mettere sempre leggermente davanti a lui... lui era il regista del film e riuscivo a malapena a guardarlo senza ridere tutto il tempo".