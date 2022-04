Sienna Miller ammette: "Interpretare una moglie tradita mi ha fatto rivivere lo scandalo con Jude Law"

Sienna Miller ha ammesso che interpretare il ruolo di una moglie tradita nella sua nuova serie Netflix, Anatomy Of A Scandal, le ha fatto rivivere un "brutto periodo familiare", riferendosi a quando Jude Law la tradì nel 2005 e allo scandalo che ne seguì.

Intervistata da ELLE UK, la Miller ha spiegato di aver vissuto "alcune delle cose" che il suo personaggio è costretto a sopportare, dopo aver affrontato una pensate umiliazione pubblica quando, nel 2005, il suo allora fidanzato Jude Law confessò di averla tradita con una tata.

Discutendo del suo ruolo in Anatomy of a Scandal, l'attrice ha ammesso di poter simpatizzare con il suo personaggio, il cui marito, James, è un politico accusato di aver aggredito sessualmente una giovane segretaria: "Era un terreno familiare per me, perché ho vissuto alcune delle cose che ha vissuto lei. E i sentimenti erano molto familiari."

"Ma il suo modo di affrontare ciò che le viene lanciato addosso è l'assoluta antitesi del mio. E quindi, in una specie di esplorazione contorta, volevo solo vedere come ci si sente a reagire in modo diverso", ha concluso Sienna Miller. "So che suona strano ma c'è qualcosa di catartico, suppongo, nel vivere qualcosa di brutto che però ti è familiare."