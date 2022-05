Sicario 3: Josh Brolin svela che è stata scritta la sceneggiatura

Josh Brolin ha svelato che è stata scritta la sceneggiatura di Sicario 3 e il film potrebbe essere quindi realizzato in futuro.

Sicario 3 potrebbe essere realizzato: Josh Brolin ha infatti rivelato che è stata scritta la sceneggiatura del progetto, anche se per ora non c'è stata alcuna notizia riguardante l'approvazione per la produzione.

Alla regia di Sicario, nel 2015, c'era Denis Villeneuve e tre anni dopo è stato Stefano Sollima a firmare il sequel Soldado.

Josh Brolin, intervistato da The Hollywood Reporter, ha ora svelato che la realizzazione di un terzo film non è affatto esclusa: "Ci pensiamo tutti, è stato scritto ed è stato riscritto".

L'attore ha aggiunto: "Quel progetto esiste. Pensiamo che Sicario meriti un terzo capitolo se riusciremo a realizzarlo nel modo che vogliamo".

Brolin non ha però raccontato ulteriori dettagli e non è quindi chiaro se si sia mai cercato di trovare dei finanziatori o se ci siano stati dei problemi con lo studio. Taylor Sheridan ha firmato la sceneggiatura dei primi due capitoli della storia e potrebbe quindi essere coinvolto anche nello sviluppo del terzo capitolo.

Sicario aveva incassato 84.3 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 30, mentre il sequel aveva raggiunto quota 76.3 milioni con un costo di 35 milioni. I risultati ai box office erano stati quindi piuttosto buoni e non è quindi strana l'ipotesi di un ritorno per un terzo capitolo. Nel secondo Emily Blunt non era tornata, a differenza di Benicio del Toro e Josh Brolin.