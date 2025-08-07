Sicario 3, Josh Brolin sul possibile sequel: "Le possibilità che venga realizzato sono davvero reali!"

La star del cinema ha parlato della possibilità che venga prodotto un terzo film del franchise dopo il successo ottenuto dai progetti diretti da Taylor Sheridan e Stefano Sollima.

Josh Brolin ha parlato della possibilità che venga realizzato Sicario 3, progetto di cui si è parlato a lungo ma mai entrato in fase di sviluppo.

Dopo il successo del film del 2015 era stato realizzato un sequel, affidato a Stefano Sollima, tuttavia per ora non c'è ancora un via libera a un terzo capitolo della storia.

L'update su Sicario 3

Durante un episodio di Happy Sad Confused, Josh Brolin ha parlato del possibile film: "L'ho detto in passato... Non so, forse per il gusto della polemica, ma ho detto: 'Sì, Sicario 3 non verrà mai realizzato'. Poi i produttori si sono fatti avanti".

L'attore ha quindi aggiunto: "Ho sentito recentemente che è davvero, davvero reale. Quindi, fantastico".

Sicario: il regista Denis Villeneuve con gli attori Josh Brolin ed Emily Blunt in un'immagine dal set

Josh ha sottolineato che non ha idea se Denis Villeneuve sarà coinvolto nel terzo film, anche se difficilmente potrà dare la propria disponibilità dovendo concludere il lavoro su Dune 3, le cui riprese sono in corso, e occupandosi del prossimo lungometraggio di James Bond, che verrà scritto dal creatore di Peaky Blinders, Steven Knight.

Il cast dei film

Nei precedenti film l'attore aveva la parte di Matt Graver accanto a Emily Blunt che aveva il ruolo di Kate Macer, e Benicio del Toro nei panni di Alejandro Gillick.

Sicario era riuscito a incassare oltre 85 milioni di dollari e aveva conquistato tre nomination agli Oscar grazie al lavoro di Roger Deakins alla fotografia, alla colonna sonora di Johann Johannson, e al sonoro di Alan Robert Murray.

Il sequel, Soldado, era invece stato diretto da Stefano Sollima, mentre Taylor Sheridan aveva firmato entrambi i capitoli della storia. Nel secondo lungometraggio il cast comprendeva anche Isabela Merced, Catherine Keener, e Matthew Modine.