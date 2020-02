Siberia: il trailer del film di Abel Ferrara in concorso a Berlino 2020

Siberia, che ora ha un trailer, è il nuovo film diretto da Abel Ferrara con protagonista Willem Dafoe in concorso alla 70esima edizione del Festival di Berlino.

Il video mostra una serie di immagini, dall'atmosfera onirica, dopo che una donna dice all'uomo al centro della storia che le ha distrutto la vita.

La descrizione del lungometraggio di Abel Ferrara anticipa: "Un uomo, Clint (Willem Dafoe) si sposta da un mondo all'altro che è strano e freddo. Pellicce e fuochi lo tengono al caldo, una caverna diventa il suo rifugio. Si tratta di un uomo dall'animo spezzato che vuole rimanere da solo, ma anche l'isolamento non gli suscita pace interiore. Ancora una volta intraprende un viaggio, questa volta dentro se stesso. Esplora i suoi sogni, confronta ricordi e insegue visioni. I rari incontri con le persone sono in una lingua che non parla, determinati dai corpi che lo affascinano e dai tipi di amore che eplora e poi perde. Il suo viaggio diventa una danza con i demoni". Le note di regia sosttolineano poi: "In Siberia l'ego maschile abbandona ogni parvenza di vita quotidiana in un montaggio tumultuoso per esporre e scoprire se stesso".

Abel Ferrara ha scritto la sceneggiatura di Siberia in collaborazione con Christ Zois, mentre la fotografia è firmata da Stefano Falivene.