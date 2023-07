Siamo noi a dire basta: il film con protagonista Blake Lively ha una data di uscita

Il film Siamo noi a dire basta (It ends with us) ha ora una data di uscita nelle sale americane: l'adattamento del romanzo, che avrà come star Blake Lively, debutterà nei cinema il 9 febbraio 2024.

Nonostante la pausa delle riprese, causato dallo sciopero degli sceneggiatori, il progetto prodotto da Columbia e Wayfarer Studios sembra verrà completato in tempo.

L'atteso adattamento del libro

A giugno, prima della pausa forzata, sembra che fosse stata completata circa la metà del film It Ends With Us che sarà diretto da Justin Baldoni ed è tratto dal libro scritto da Colleen Hoover.

La sceneggiatura è firmata da Christy Hall e il progetto vedrà Blake Lively impegnata come protagonista e produttrice.

Un piccolo favore: una scena con la bella Blake Lively

Al centro della trama c'è Lilly Bloom, una donna dal passato complicato che ha sempre saputo che vita desidera. Mentre vive a Boston incontra il neurochirurgo Ryle Kincaid, convincendosi di aver trovato la sua anima gemella. Presto, tuttavia, iniziano ad emergere delle domande sulla loro relazione e, per complicare ulteriormente la situazione, Atlas Corrigan (Brandon Sklenar ), di cui era innamorata al liceo, torna in scena, mettendo a rischio il suo rapporto con Ryle.

Il libro è stato tradotto in 43 lingue ed è stato nella lista dei bestseller per oltre 90 settimane.