Si vive una volta sola, su Prime Video in streaming da oggi

Si vive una volta sola, la nuova commedia firmata da Carlo Verdone, sbarca in streaming su Amazon Prime Video da oggi 13 maggio 2021, per la gioia dei numerosi fan in astinenza dai film dell'amatissimo attore e regista.

Si vive una volta sola è la storia di tre uomini e una donna. Un quartetto di medici tanto abili in sala operatoria - visto che persino il Papa si affida alle loro cure - quanto inaffidabili, fragili e maldestri nella vita privata. Il Professor Umberto Gastaldi (Carlo Verdone) guida una formidabile équipe medica composta dalla strumentista Lucia Santilli (Anna Foglietta), dall'anestesista Amedeo Lasalandra (Rocco Papaleo) e dal suo assistente Corrado Pezzella (Max Tortora): un team di eccellenti professionisti della medicina ma anche e soprattutto un gruppo di insospettabili e implacabili maestri della beffa, sorprendenti nel gioco di squadra e insuperabili nel partorire scherzi spietati, specialmente se la vittima di turno è il loro amico Amedeo.

Si vive una volta sola: una scena con Max Tortora, Carlo Verdone, Anna Foglietta e Rocco Papaleo

Ma la vita è piena di sorprese e durante uno sconclusionato viaggio on the road verso i mari del Sud d'Italia - fra incontri surreali, stupefacenti rivelazioni ed esilaranti avventure - i quattro amici inciamperanno in un'esperienza che non dimenticheranno mai, un colpo di scena che potrebbe cambiare per sempre le loro vite. Prodotto da Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis, il film è descritto come una beffarda radiografia dei nostri tempi del regista romano che ancora una volta ci regala uno spaccato del presente attraverso il suo sguardo acuto, dissacrante e sempre originale.

